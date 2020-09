ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಹೊರವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವು (ಕೆಆರ್‌ಡಿಸಿಎಲ್‌) ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಟ್ವಿಟ್ಟಿಗರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಸಿಟಿಜನ್ಸ್‌ ಅಜೆಂಡಾ ಫಾರ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು, ವಾಯ್ಸ್‌ ಆಫ್‌ ಸರ್ಜಾಪುರ ಮತ್ತಿತರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ‘ಮರ ಕಡಿಬೇಡಿ’ ಹಾಗೂ ‘ಸೇವ್‌ ಹೆರಿಟೇಜ್‌ ಟ್ರೀಸ್‌’ ಹ್ಯಾಷ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಅಭಿಯಾನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದವು.

STOP BENGALURU ECOCIDE!

What is this about?

Bengaluru used to have 70% Green Cover, now it is reduced to 3%, and it is under further attack from mindless projects! We need to save what is left! Or else Bengaluru won’t’ have any tree cover left!#MaraKadiBedi#SaveHeritage pic.twitter.com/qjsgfMuta7

— Manjunath R (@hawk0315) August 31, 2020