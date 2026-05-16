ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಇರಿದು ಕೊಲೆ: ಆರೋಪಿ ಸೆರೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಮಾರತ್ಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ರಾಮು ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಪರಶುರಾಮ್ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮಂಗಳಗಟ್ಟಿ(25) ಎಂಬುವರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪದಡಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.

'ಮೇ 10ರಂದು ನಡೆದ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿ ಪರಾರಿಯಗಿದ್ದ. ಮೃತನ ಸಹೋದರ ಗಂಗಪ್ಪ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.

'ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಪರಶುರಾಮ್ ಹಾಗೂ ರಾಮು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾರತ್ಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ವಾಸವಿದ್ದರು. ಮೇ 10ರಂದು ರಾಮು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ, ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಗೆ ತೆರಳಿ, ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಕೊಠಡಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪರಶುರಾಮ್ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮಾಷೆಗೆಂದು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಎಚ್ಚರವಾದ ಬಳಿಕ 'ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ, ಕೊಡು' ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಶುರಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ರಾಮು 'ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ರಾಮು, ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಚಾಕು ತಂದು ಪರಶುರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಇರಿದಿದ್ದ. ಬಳಿಕ, ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಾರಿ ಆಗಿದ್ದ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.

ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಗಲಾಟೆ ಗಮನಿಸಿ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಪರಶುರಾಮ್ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

'ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ ಬೇಡಿ ಸರ್": 'ಸುಮ್ಮನೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಡಿ ಸರ್. ನಾನು ಸಣ್ಣ ಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಸತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನೇ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಎಂದು ನಾನೇ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಜಗಳ ನಡೆದ ಎರಡು ದಿನವಾದರೂ ಸ್ನೇಹಿತ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೊಠಡಿಯುತ್ತ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಬೀಗ ಹಾಕಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆರೋಪಿ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.