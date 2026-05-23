ಶನಿವಾರ, 23 ಮೇ 2026
ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಅಧ್ವಾನ, ಜನಸಂಚಾರ ದುಸ್ತರ

ಮೇಡಹಳ್ಳಿ– ಕುರುಡುಸೊಣ್ಣೆನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮನವಿಗೆ ಸಿಗದ ಸ್ಪಂದನೆ: ಸ್ಥಳೀಯರ ಬೇಸರ
ಶಿವರಾಜ್ ಮೌರ್ಯ
Published : 23 ಮೇ 2026, 0:14 IST
2013ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ನಂತರ ದುರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹಳ್ಳ ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಟಿಡಿಆರ್ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ.
ರಮೇಶ್ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ
ಬಸವನಪುರ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಮೇಡಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕುರುಡುಸೊಣ್ಣೆನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಮಯವಾಗಿದೆ. ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. 
ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜೆ. ಮೇಡಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿ
