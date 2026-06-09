ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಂದೂಕಾಗಲಿ: ನ್ಯಾ.ಬಿ.ವೀರಪ್ಪ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ‘ಶಾಸಕಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬಂದೂಕಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ವೀರಪ್ಪ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಎನ್ಜಿಒ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಂಗಳವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕಾನೂನು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸಂವಿಧಾನವು ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವದಿಂದ ಬದುಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಜನರು ಕರ್ತವ್ಯ ಪಾಲಿಸಲು ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪರವಾನಗಿಯಂತಾಗಿವೆ. ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಜನರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ದೇಶವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯತ್ತ ಸಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. </p>.<p>‘ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದಾಗ ಶೇಕಡ 18ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಕ್ಷರರಿದ್ದರು. ಈಗ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಶೇ 80ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೆ, ವಿದ್ಯಾವಂತರಿಂದಲೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಕಸಿದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿವೆ’ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. </p>.<p><strong>ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ:</strong> ‘ಜಾತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಆಚರಿಸುವ ಬದಲು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳನ್ನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರನ್ನಾಗಿಸಬೇಕು. ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೂ ಕರೆಯಬಾರದೆಂಬ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸಂಪಾದನೆಯಿಂದ ಕೊಡಿಸಿದ ಆಭರಣ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಾಯಿ, ಪತ್ನಿ, ಮಕ್ಕಳು ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕು. ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಈ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ವೀರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಚ್.ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ ಅನ್ಯಾಯ, ಅಪರಾಧ, ಹಗರಣಗಳು ನಡೆದಾಗ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕು. ಕಾನೂನು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಾರ್ಕೊಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಯೂರೊ ವಲಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಚಿನ್ ಘೋರ್ಪಡೆ, ಎನ್ಫೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಆ್ಯಕ್ಟೀವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಖುಷಿ ಕುಶಾಲಪ್ಪ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ನಲವಡೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>