ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಬೇಕು: ಟ್ರಸ್ಟಿ ಗೀತಾ ನಾರಾಯಣ್

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ‘ಈಗ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ(ಎ.ಐ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆಳುತ್ತಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಮಹಾರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನ (ಎಂಲ್ಯಾಕ್) ಟ್ರಸ್ಟಿ ಗೀತಾ ನಾರಾಯಣ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಹಾರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಕೆ.ಎನ್.ವಿ.ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಜಗತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಂಲ್ಯಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಎಸ್.ನಾಗಾನಂದ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಡಾ.ಕೆ.ಎನ್.ವಿ.ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಸಹಿತ ಹಲವರ ಕನಸಿನ ಫಲವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರಂಭಗೊಂಡು 54 ವರ್ಷದಿಂದ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸುತ್ತಲೇ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಜೈರಾಜ್, ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ನಂದಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಪಿಯುಸಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ವಾದಿರಾಜ್ ಮಾನ್ವಿ, ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಗಂಗಾಧರಮೂರ್ತಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಎ.ಅನ್ನದಾನೇಶ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>