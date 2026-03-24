ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಹಣದ ಆಮಿಷ: ಮೂವರ ಸೆರೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಹಣ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ, ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಧುಗಿರಿ ವಿಜಯ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ರಾಜು (36), ನವೀನ್ (30) ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರದ ಕೆರೆಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಿಂಗ್ (34) ಬಂಧಿತರು.

ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ₹40 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಆರೋಪಿಗಳು ಕೊಪ್ಪಳದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಂಚಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

'ಒಂದು ಲಕ್ಷ 'ಬಾರಿಷ್ ಮನಿ'ಗೆ ₹3 ಲಕ್ಷ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ಹಣ ಪಡೆದು ವಂಚಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.

ಆರೋಪಿಗಳ ಪೈಕಿ ವಿಜಯ್ ಮಧುಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಕೃಷ್ಣಸಿಂಗ್ ಢಾಬಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ನವೀನ್ ಚಾಲಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ.

'ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆರೋಪಿ ವಿಜಯ್ ಗಾಂಧಿನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಆಗ ದೂರುದಾರರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿದ್ದರು. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಜಯ್, 'ತನ್ನ ಬಳಿ ಬಾರಿಷ್ ಮನಿ' ಎಂಬ ನೋಟುಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳು 9 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಬಿಳಿ ಪೇಪರ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ₹1 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ₹3 ಲಕ್ಷ 'ಬಾರಿಷ್ ಮನಿ' ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋಟುಗಳಂತೆಯೇ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದೆಂದು ನಂಬಿಸಿದ್ದ' ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.

8ನೇ ಮೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೋಟೆಲ್ವೊಂದಕ್ಕೆ ದೂರುದಾರ ಬಂದು ವಿಜಯ್ಗೆ ₹28.60 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಕೊಡದೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇತರೆ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.