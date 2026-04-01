ರಾಮಯ್ಯ ಆನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ: ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ ಅಪ್ ಮೇಳ

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ರಾಮಯ್ಯ ಆನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ (ಆರ್ಯುಎಎಸ್) ಅಂತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

'ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಜರ್ನಿ–ಐಡಿಯಾ' ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಯಿತು. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಡೀನ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಹಾರಾಣಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮದ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೀನ್ ಡಾ.ನಯನ ಎನ್.ಪಾಟೀಲ್, ಐಐಸಿ ಸಂಯೋಜಕ ಬಿ.ಎಂ.ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಸಂಯೋಜಕ ಶ್ರೀಯಾಂಕ ಸುಬ್ಬರಾಯಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಚೌಕಟ್ಟು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಶೋಧನೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ವೃದ್ಧಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಉದ್ಯಮದ ವೃತ್ತಿಪರರೂ ಸೇರಿ ಬಿಗ್ ಟೆಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸುಜಿತ್ ವಿಜಯನ್ ಹಾಗೂ ರವಿಶಂಕರ್ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

'ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಮೇಳ' ಹಾಗೂ 'ಐಡಿಯಾಥಾನ್' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು.