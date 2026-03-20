ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಡಿದ ಯುದ್ಧ: ಸಾಮರಸ್ಯ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಮಂತ್ರ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಯುದ್ಧದಾಹ, ಸಾಯುವ ಕಂದಮ್ಮಗಳು, ಛಿದ್ರವಾದ ಶಾಲೆ... ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಒಳಹೊರಗನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಕವನಗಳು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟವು. ಯುಗಾದಿ–ರಂಜಾನ್ನ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟವು. ಮತೀಯವಾದ–ಮೂಲಭೂತವಾದದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದವು. ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಕನವರಿಸಿದವು.

ಯುಗಾದಿ–ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜಾಗೃತ ನಾಗರಿಕರು– ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಜನ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಾಮರಸ್ಯ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಇದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾಯಿತು.

'ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯುಗಾದಿ ಮತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಭಾರತದ ನೆಲ ಹೀಗೆ ಇರುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸಾರುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಜನಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಕೆ.ಎಸ್. ವಿಮಲಾ ಸೌಹಾರ್ದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

'ದುಷ್ಟತನ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಹರಡಿದೆ. ದುಷ್ಟರು, ದುರುಳರು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಶಾಂತಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ, ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗುವ ಬೂಟಾಟಿಕೆಯ ಮನುಷ್ಯರು ಇರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ' ಎಂದು ಕವಿ ಎಸ್.ಜಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಷರಾ ಬರೆದರು.

'ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಜನರೇ ಕಾರಣ. ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬುದ್ಧಿ ಇರುವ ಯುದ್ಧಪಿಪಾಸು ಟ್ರಂಪ್ನಿಂದಾಗಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮರಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಯುದ್ಧ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪಾರಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಅಮೆರಿಕದ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್–ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧಗಳ ಸುತ್ತವೇ ಹಲವು ಕವಿತೆಗಳಿದ್ದವು. ಇಸ್ರೇಲ್–ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ ಯುದ್ಧವೂ ಕವನದ ವಸ್ತುಗಳಾದವು. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನಿ ನಾಯಕನ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯರನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶವೂ ಕವನಗಳಲ್ಲೇ ವ್ಯಕ್ತವಾದವು. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಭೇದಗಳು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಈ ಭುವಿ ಜನರಿಗೇಕೆ ಎಂದು ಕವಿತೆಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದವು. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ ಜನರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಜಾತಿ–ಧರ್ಮ ಭೇದಗಳು, ಹಿಂಸೆ, ಕೊಲೆ, ಹೆಣ್ತನ ಸೇರಿದಂತೆ ಜ್ವಲಂತ ವಿಷಯಗಳೇ ಕವಿತೆಯ ವಸ್ತುಗಳಾದವು.

'ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಕವಿತೆಗಳಿಗೆ ಜಾಗ ಇರಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಪಾಯ. ಕವಿತೆ ಬರೆಯದಿದ್ದರೂ ಓದುವ, ಕೇಳುವ ಮನಸ್ಸಾದರೂ ಇರಬೇಕು' ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಾಡಿದರು.

ಸ್ವರಚಿತ– ಪರ ರಚಿತ ಕವನಗಳು.

ಕನ್ನಡದ ಕವಿತೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ತಮಿಳು ಒಂದು ಮಲಯಾಳಂ ಎರಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವನಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಹೆಚ್ಚಿನವು ಸ್ವರಚಿತ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬೇರೆಯವರು ರಚಿತ ಕವಿತೆಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಶಾಖಿರಾ ಖಾನಂ ಪದ್ಮಿನಿ ನಾಗರಾಜ್ ಆರ್ದ್ರಾ ಪ್ರತಿಭಾ ನಂದಕುಮಾರ್ ಅಮರಲತಾ ಯಡಿಯೂರ್ ಪಲ್ಲವಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗೌಡರ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಮಾಗೋಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಾಳ್ಯ ಹಾಜಿರಾ ಖಾನಂ ಸಂಧ್ಯಾರಾಣಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಎಂ.ಎಸ್. ಮಮತಾ ಸಾಗರ್ ರೇಷ್ಮಾ ರಮೇಶ್ ಹೇಮಂತ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಎಂ.ಸಿ. ಜಯಮಾಲಾ ರವಿಚಂದ್ರ ಸತ್ಯಮೂರ್ತ