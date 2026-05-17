ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಪೂರ್ವಗ್ರಹಳಿವೆ: ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಪೂರ್ವಗ್ರಹಗಳಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ ಉಡುಪುಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳದೇ ತೀರ್ಪು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಳೆಯುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಲೇಖಕಿ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಹೇಳಿದರು. 

ಜಕ್ಕೂರಿನ ಅಹಮದೀಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಹಳ ಕೊಳಕಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರುತ್ತಾರೆ, ಅವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು, ಅವರು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಬುರ್ಕಾ ಧರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರೆ ನಮಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅನೇಕ ಪೂರ್ವಗ್ರಹಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರದೇ ತಪ್ಪಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಇಲ್ವಾ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

'ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಪೂರ್ವಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಷ್ಟು ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೋ, ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪರದಾ ಆಚರಣೆ ಎಂದರೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ನಾನು ಸಹ ಪರದಾ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದರು.

'ನಮ್ಮ ಗುರುತು ಅಥವಾ ಅಸ್ಮಿತೆ ಎಂದರೇ ಬರಿ ಬಟ್ಟೆನಾ? ಚಿಂತನೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಬರೀ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ಗುರುತು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗುವುದಾದರೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ಗುರುತು ಮುಖ್ಯವೊ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುತು ಮುಖ್ಯವೊ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

'ಧರ್ಮ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ. ನಾನು ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲ ಒಳಗೆ ನನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹೊರಗಡೆ ನಾನು ಜಾತ್ಯತೀತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಜಾತ್ಯತೀತ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯತೆ ಯಾರ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಯ ಆಸ್ತಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ಜೀವ, ನಮ್ಮ ಉಸಿರು. ನಾವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಎಂಬ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ' ಎಂದರು.

'ಈಗಿನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರು ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ಸೇನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳಿವೆ. ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತ, ಬಡತನ, ಅಸುರಕ್ಷತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡ, ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ ತಪ್ಪು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೆಲ ಮಹಿಳೆಯರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಡುಗೆ ಕೊಣೆಯ ಹೊಗೆಯಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಗುರುತು ತೋರಿಕೆ'

'ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡೀ ದೇಹ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುವ ಹಾಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುತು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಜ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮೀನಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಂಗುವ ಭಾರತೀಯರು ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಎಂಬ ಗುರುತು ನಮಗೆ ಮ