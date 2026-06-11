ಅಸ್ಮಿತಾ ಖೇಲೊ ಇಂಡಿಯಾ ವುಮೆನ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಲೀಗ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜೂ. 13ಕ್ಕೆ

<p>ಮೈಸೂರು: ಜಿಲ್ಲಾ ಹವ್ಯಾಸಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜೂ. 13ರಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ‘ಅಸ್ಮಿತಾ ಖೇಲೊ ಇಂಡಿಯಾ ವುಮೆನ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಲೀಗ್–2026’ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಲಲಿತಾದ್ರಿಪುರದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆಯ ಸಮೀಪ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ರೇಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ರೋಡ್ ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ಎಲೈಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 20 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಇರಲಿದ್ದು, 19 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. 17–18 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ (15 ಕಿ.ಮೀ) ಹಾಗೂ 13ರಿಂದ 16 ವರ್ಷ ಒಳಗಿನವರಿಗೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ / ಯೂತ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ (10 ಕಿ.ಮೀ) ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವಿದೆ. ನೋಂದಣಿ, ಮಾಹಿತಿಗೆ ಫರಿಯಾಲ್ (88848 51538) ಅಥವಾ ಸುಹೃತ್ (87229 09562) ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನ್. ಲೋಕೇಶ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-39-662476377</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>