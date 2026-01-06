ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

<p>ಶ್ರೀಪುರಂದರದಾಸರ, ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಆರಾಧನೆ, ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ: ರಾಮತಾರಕ ಹೋಮ, ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಹೋಮ, ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಶ್ರೀಪುರಂದರ ತ್ಯಾಗರಾಜ ದೇವಾಲಯ, ಸಂಗೀತ ಸೇವಾ ಮಂಡಲಿ, ಸ್ಥಳ: ಶ್ರೀಭವಾನಿ ಶಂಕರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ವಸಂತಪುರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30ರಿಂದ </p>.<p>‘ವಿಮರ್ಶೆ–ಸಮಕಾಲೀನ ಸಂದರ್ಭ’ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂವಾದ: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಎಚ್.ಎಸ್. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್, ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿ: ಎಂ.ಎಸ್. ಆಶಾದೇವಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಂಡಜ್ಜಿ, ‘ವಿಮರ್ಶೆ–ಭಾರತೀಯ ಸಂದರ್ಭ’ ಗೋಷ್ಠಿ: ಉದಯನ್ ವಾಜಪೇಯಿ, ‘ವಿಮರ್ಶೆ–ಕನ್ನಡದ ಸಂದರ್ಭ’ ಗೋಷ್ಠಿ: ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೆನ್ನಿ, ‘ವಿಮರ್ಶೆ–ದಲಿತ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಂದರ್ಭ’ ಗೋಷ್ಠಿ: ತಾರಿಣಿ ಶುಭದಾಯಿನಿ, ಆಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಡಾ.ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಸ್ಥಳ: ನಯನ ಸಭಾಂಗಣ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ </p>.<p>ವಿಶ್ವ ಬ್ರೈಲ್ ದಿನ ಮತ್ತು ನರ್ಮದಾ ದಿನ: ಅತಿಥಿಗಳು: ಮೇಘನಾ ಕೆ.ಟಿ., ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಮಗರಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ವಿಷ್ಣುಭರತ್ ಅಲಂಪಲ್ಲಿ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಎ. ಪ್ರಕಾಶ್, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಎಪಿಎಸ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಎನ್.ಆರ್. ಕಾಲೊನಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 </p>.<p>‘ಪ್ರಪೋಸಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ’ ಶಿಬಿರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಎಸ್.ಎಂ. ಜಯಕರ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಸತ್ಯಂ ಸುವಾಸ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್, ಕೆ.ಟಿ. ಶಾಂತಲಾ, ಎನ್. ನಾಗಯ್ಯ, ಅಶೋಕ್ ಡಿ. ಹಂಜಗಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಅನುಸಂಧಾನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಷನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸ್ಥಳ: ಪ್ರೊ.ವಿ.ಬಿ. ಕುಟಿನ್ಹೊ ಸೆಮಿನಾರ್ ಹಾಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 </p>.<p>ಧ್ವನಿಗಳ ಹುಡುಕಾಟ: ‘ಜರ್ನಿ ಎ ಟು ಇ–ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಒಬ್ಬರ ಧ್ವನಿಯ ಹುಡುಕಾಟದ ಕಥೆ’: ರೂಮಿ ಹರೀಶ್, ವಿನ್ಯಾಸ: ದಾದಾಪೀರ್ ಜೈಮನ್, ನಿರ್ದೇಶನ: ಜೇಮ್ಸ್ ಬ್ರೂನರ್, ಗೋಷ್ಠಿ: ದು. ಸರಸ್ವತಿ, ಶರಣ್ಯ ರಾಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರಾಘವನ್, ಸ್ಥಳ: ಸಭಾ, ಕಾಮರಾಜ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಸಂಜೆ 5.30 </p>.<p>ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷೋತ್ಸವ: ವೀಣಾ ವಾದನ: ರಮಣ ಬಾಲಚಂದರ್ ಮತ್ತು ತಂಡ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಸುರಭಾರತೀ, ಎಚ್ಆರ್ಬಿಆರ್ ಲೇಔಟ್, ಸಂಜೆ 6.30</p>.<p>***</p>.<p>ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ‘ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು’ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಇ–ಮೇಲ್ಗೆ (ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ) ಕಳುಹಿಸಿ</p>.<p>nagaradalli_indu@prajavani.co.in</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>