ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ದಲಿತ ಕಥನಗಳು–ಅನುವಾದದ ಸವಾಲು, ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ: ಭಾಗವಹಿಸುವವರು: ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಸುರೇಶ್ ವಾಗ್ಮೋರೆ, ಅರ್ಜುನ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್, ಆಯೋಜನೆ: ಯುವಕ ಸಂಘ, ಸ್ಥಳ: ಯುವಪಥ, ಜಯನಗರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ 

'ಕಾಲಗರ್ಭ' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ನಿರ್ದೇಶನ: ವೀರೇಶ್ ಮತ್ತಿನವರ, ಆಯೋಜನೆ: ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಕಲಾವೃಂದ, ಸ್ಥಳ: ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3

'ದಲಿತ ಕಥನಗಳು–ಅನುವಾದದ ಸವಾಲು, ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು' ತಿಂಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸ: ದು. ಸರಸ್ವತಿ, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ: ಪಿ. ಭಾರತಿದೇವಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಚನ್ನಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಚೇರಿ ಆವರಣ, ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಸಂಜೆ 5

ಕಣಕಟ್ಟೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಸ್ಮಾರಕ ದತ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ: ಸುಧಾ ನಟರಾಜ್ ಮತ್ತು ತಂಡ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಬೈರಮಂಗಲ ರಾಮೇಗೌಡ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಎನ್.ಆರ್. ಕಾಲೊನಿ, ಸಂಜೆ 5

ದಿವಂಗತ ಬ.ನ. ಸುಂದರರಾವ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ 'ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳ ಕತೆಗಳು' ಉಪನ್ಯಾಸ: ಎಂ.ಬಿ. ರಜನಿ, ಸಂದೀಪ್ತಾ ದಾಸ್, ಸ್ಥಳ: ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್, ಬಿ.ಪಿ. ವಾಡಿಯಾ ರಸ್ತೆ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಸಂಜೆ 6

'ದಾಸರು ಕಂಡ ಶ್ರೀರಾಮ' ಉಪನ್ಯಾಸ: ಪ್ರಗಲ್ಭ ಆರ್.ಎಸ್., ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಎಂ.ಸಿ. ನರೇಂದ್ರ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಜಗದೀಶ ರೆಡ್ಡಿ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಕನ್ನಡ ಯುವಜನ ಸಂಘದ ಆವರಣ, ಹೊಂಬೇಗೌಡನಗರ, ಸಂಜೆ 6.30

ಮುತ್ಯಾಲಮ್ಮ ದೇವಿ ರಥೋತ್ಸವ: ಹೂವಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಮುತ್ಯಾಲಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಮುತ್ಯಾಲಮ್ಮ ಕೆ. ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಸಂಜೆ 7

'ಈ ಕೆಳಗಿನವರು' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ನಿರ್ದೇಶನ: ವೀಣಾ ಶರ್ಮ ಭೂಸನೂರಮಠ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕ ಶಾಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದ ಆವರಣ, ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಸಂಜೆ 7

ಕರಗ ಶಕ್ತ್ಯೋತ್ಸವ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ಕ್ಕೆ ಸಂಪಂಗಿ ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ (ಶಕ್ತಿಪೀಠ), ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಧರ್ಮರಾಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಅಲಂಕಾರ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣ, ಸಂಜೆ 7.30 

'ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ' ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಆಯೋಜನೆ: ಯಶಸ್ವಿನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ಥಳ: ಪಟಾಲಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಐಗಂಡ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕ, ಮಾಚಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ರಾತ್ರಿ 9

ರಾಮನವಮಿ ವಿಶೇಷ

ಶ್ರೀರಾಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ: ಬಾಲ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮ, ಸೀತಾ, ಹನುಮಂತ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದೇವತೆಗಳ ವೇಷಭೂಷಣ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಆಯೋಜನೆ: ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇವಾ ಮಂಡಳಿ, ಸ್ಥಳ: ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಆಟದ ಮೈದಾನ, 74 ಅಡಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಮೂರ್ತಿ ಮುಂಭಾಗ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ರಿಂದ 

120ನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀರಾಮೋತ್ಸವ: ಪ್ರವಚನ, ವೇಣುಗಾನ ಲಹರಿ: ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ತಂಡ, ಆಯೋಜನೆ: ಶ್ರೀರಾಮ ಭಕ್ತ ಸಭಾ, ಸ್ಥಳ: ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ಭವನ, ಐದನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ, ಸಂಜೆ 5.30

'ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣ' ಉಪನ್ಯಾಸ: ವಿದ್ಯಾಸಿಂಧುಮಾಧವ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಅಭಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರ, ಸಂಜ