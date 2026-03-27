ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ವಿಶ್ವ ರಂಗಭೂಮಿ ದಿನಾಚರಣೆ

<p><strong>ಕಾಲೇಜು ದಿನದ ಸಮಾರಂಭ: ಅತಿಥಿಗಳು:</strong> ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಪ್ರಿಯಕೃಷ್ಣ, ಆರ್. ಮನೋಹರ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸುಜೀತ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಮೇರಿ ಲೂಯಿಸ್ ಎಸ್., ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಜ್ಯೋತಿ ನಿವಾಸ್ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30</p>.<p><strong>ವಿಶ್ವ ರಂಗಭೂಮಿ ದಿನಾಚರಣೆ</strong> ಅಂಗವಾಗಿ ‘ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ಮಹಾಭದ್ರನ ಮಹಾಗಾಥೆ’ ಮೂಡಲಪಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶೈಲಿಯ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಸಂಪಿಗೆ ತೋಂಟದಾರ್ಯ, ಡಿ.ಬಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಮನೆ, ಕುರುವ ಬಸವರಾಜ್, ರಜನಿಕಾಂತ್, ಪ್ರಶಾಂತ್, ನಿರ್ಮಲ ನಾದನ್, ಆಯೋಜನೆ: ರಂಗಮಂಡಲ, ಶುಭದ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ಥಳ: ಸಿವಗಂಗಾ ರಂಗಮಂದಿರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30</p>.<p>‘<strong>ಶ್ರೀ ಸಂತ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ಪ್ರದಾನ</strong>, ಬಂಜಾರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವ: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ: ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಕಿರು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ: ಶಿವರಾಜ ಎಸ್. ತಂಗಡಗಿ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಉದಯ ಬಿ. ಗರುಡಾಚಾರ್, ಅತಿಥಿಗಳು: ಹಂಪ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ, ಬಿ.ಟಿ. ಲಲಿತಾ ನಾಯಕ್, ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿ: ಮೋತಿಲಾಲ ರೂ. ಚವ್ಹಾಣ, ಆಯೋಜನೆ: ಬಂಜಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಸ್ಥಳ: ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 4.30 </p>.<p><strong>ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್ ಅವರ ‘ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ–ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ’ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ:</strong> ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಪುಸ್ತಕದ ಕುರಿತು: ಎ. ನಾರಾಯಣ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಬಿ. ರಮೇಶ್, ಕೆ.ಆರ್. ಜಲಜಾ, ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ: ನೇತ್ರಾವತಿ ಕೆ.ವಿ., ಪ್ರವೀಣ್ ತೆಲ್ಲಪಲ್ಲಿ, ರವಿಕುಮಾರ ಬಾಗಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಮಾವಳ್ಳಿ ಶಂಕರ್, ಆಯೋಜನೆ: ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ (ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದ), ಸ್ಥಳ: ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಸಭಾಂಗಣದ ಸೆಮಿನಾರ್ ಹಾಲ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣ, ಸಂಜೆ 4.30</p>.<p><strong>ವಿಶ್ವ ರಂಗಭೂಮಿ ದಿನಾಚರಣೆ</strong>: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಅತಿಥಿಗಳು: ಬಿ.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥಸ್ವಾಮಿ, ಬಿ. ಸುರೇಶ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಕೆ.ವಿ. ನಾಗರಾಜಮೂರ್ತಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ, ರಂಗ ತಂಡಗಳು, ಸ್ಥಳ: ಸಂಸ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರ, ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಆವರಣ, ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 5</p>.<p>ವಿಶ್ವ ರಂಗಭೂಮಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಮಲಾ ರಂಗಚಾರ್ ಮತ್ತು ರಂಗಚಾರ್ ನಾಟಕೋತ್ಸವ: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಕೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಮದಾಸ್, ಅತಿಥಿಗಳು: ರೇವತಿ ಸತ್ಯು, ನುಗ್ಗೆಹಳ್ಳಿ ಎನ್. ಸತ್ಯು, ‘ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಹುತ್ತ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ರಚನೆ: ಕೈಲಾಸಂ, ನಿರ್ದೇಶನ: ಅರ್ಚನಾ ಶಾಮ್, ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಅಂತರಂಗ, ಸ್ಥಳ: ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಆರ್. ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಸಭಾಂಗಣ, ಎಂಇಎಸ್ ಕಿಶೋರ ಕೇಂದ್ರ, 10ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ, ಸಂಜೆ 6.30ರಿಂದ </p>.<p><strong>ವಿಶ್ವ ರಂಗಭೂಮಿ ದಿನ:</strong> ಅತಿಥಿಗಳು: ಅಶೋಕ್ ನಿಟ್ಟೂರ್, ರೇಖಾ ಕೌಶಿಕ್ ಪಿ.ಆರ್., ನಟರಾಜ್ ಆರ್., ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಎ.ಜಿ. ನಟರಾಜ್, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಬಿಇಎಸ್ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಜೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜಯನಗರ ನಾಲ್ಕನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಸಂಜೆ 6.30</p>.<p><strong>‘ಪರಿಸರದ ಕಥೆ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ರ</strong>ಚನೆ: ಕೆ.ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ, ನಿರ್ದೇಶನ: ಮನು ರಾಮಚಂದ್ರ, ಆಯೋಜನೆ: ದಾಟು ಥಿಯೇಟರ್, ಸ್ಥಳ: ವಿವೇಕ ಸಭಾಂಗಣ, ಯುವಪಥ, ಜಯನಗರ ನಾಲ್ಕನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಸಂಜೆ 7</p>.<p><strong>ಮುತ್ಯಾಲಮ್ಮ ದೇವಿ ರಥೋತ್ಸವ:</strong> ಹೂವಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಮುತ್ಯಾಲಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಮುತ್ಯಾಲಮ್ಮ ಕೆ. ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಸಂಜೆ 7</p>.<p><strong>‘ಈ ಕೆಳಗಿನವರು’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ:</strong> ನಿರ್ದೇಶನ: ವೀಣಾ ಶರ್ಮ ಭೂಸನೂರಮಠ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕ ಶಾಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದ ಆವರಣ, ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಸಂಜೆ 7</p>.<p><strong>ಕರಗ ಶಕ್ತ್ಯೋತ್ಸವ:</strong> ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ಕ್ಕೆ ಮುನೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ, ಹೂವಿನ ತೋಟ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ರಸ್ತೆ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಧರ್ಮರಾಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಅಲಂಕಾರ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣ, ಸಂಜೆ 7.30 </p>.<p><strong>ರಾಮನವಮಿ ವಿಶೇಷ</strong></p>.<p><strong>‘ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣ’ ಉಪನ್ಯಾಸ</strong>: ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕ, ಮಹಾಪುಷ್ಪಯಾಗ, ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಅಭಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6</p>.<p>ರಾಮನವಮಿ ಮಹೋತ್ಸವ ವಿಶೇಷ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು: ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಆಶ್ರಮ, ಬೃಂದಾವನ, ಕಾಡುಗೋಡಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30ರಿಂದ </p>.<p><strong>120ನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀರಾಮೋತ್ಸವ:</strong> ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹದ ಮೆರವಣಿಗೆ, ‘ರಾಮನಾಮ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನಾಮ ಸಕ್ಕರೆ’ ಪ್ರವಚನ: ಅಯನೂರು ಮಧುಸೂದನಾಚಾರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ: ಉಪ್ಪಳಪು ಶ್ರೀನಿವಾಸು ಮತ್ತು ತಂಡ, ಆಯೋಜನೆ: ಶ್ರೀರಾಮ ಭಕ್ತ ಸಭಾ, ಸ್ಥಳ: ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ಭವನ, ಐದನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ </p>.<p><strong>88ನೇ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ:</strong> ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ, ಅತಿಥಿಗಳು: ತ್ರಿಲೋಕಚಂದ್ರ ಕೆ.ವಿ., ಜೆ. ಮಂಜುನಾಥ್, ‘ಚಿದಂಬರ ಗಣಪತಿಗಳ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು: ಅಭಿಷೇಕ್ ರಘುರಾಮ್, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಸಿ.ಎಸ್. ಕೇದಾರ್, ಎನ್. ಶಿವಶೈಲಂ, ಬಿದರಿ ವಿಶಾಲ್, ಈ. ಕೃಷ್ಣನ್, ಲೀಲಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣಿಯಂ, ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ: ಅಭಿಷೇಕ್ ರಘುರಾಮ್, ಎಚ್.ಎಂ. ಸ್ಮಿತಾ, ಸುಮೇಶ್ ನಾರಾಯಣನ್, ಸುನಾದ ಆನೂರ್, ಆಯೋಜನೆ: ಶ್ರೀರಾಮಸೇವಾ ಮಂಡಳಿ ರಾಮನವಮಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ಥಳ: ಕೋಟೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆವರಣ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಸಂಜೆ 4.30ರಿಂದ </p>.<p><strong>26ನೇ ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ:</strong> ಗಾಯನ: ಶ್ರೀಕಾಂತಂ ನಾಗೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯವೃಂದ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣ, ಎಂಟನೇ ಕ್ರಾಸ್, ವೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ, ಸಂಜೆ 6.30</p>.<p>ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿ ಉತ್ಸವ: ಭಜನೆ: ಸ್ತುತಿ ವಾಹಿನಿ ತಂಡ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಠಣ: ವೈನವಿ, ಸ್ಥಳ: ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ, ಸಂಜೆ 6.30</p>.<p><strong>33ನೇ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ:</strong> ಗಾಯನ: ಸುನಿಲ್ ಗಾರ್ಗ್ಯನ, ಪಿಟೀಲು: ಕೇಶವ್ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಮೃದಂಗ: ಬಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಶಾಂತ್, ಖಂಜೀರ: ಎ.ಎಸ್.ಎನ್. ಸ್ವಾಮಿ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಶ್ರೀವಾಣಿ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಸಂಜೆ 6.30</p>.<p>ಹರಿದಾಸ ವಾಣಿ: ಗಾಯನ: ದಿವ್ಯಾ ಗಿರಿಧರ್, ಕೀ–ಬೋರ್ಡ್: ಅಮಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ತಬಲಾ: ಮಧುಸೂದನ್ ಕೊಪ್ಪ, ಕೊಳಲು: ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಒಂಬತ್ತನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವಯ್ಯಾಲಿ ಕಾವಲ್, ಸಂಜೆ 6.30</p>.<p><strong>‘ಶ್ರೀ ರಾಮದರ್ಶನ (ಜಾಂಬವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ)’</strong> ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಆಯೋಜನೆ: ನಿರ್ಮಾಣ್ ಯಕ್ಷ ಬಳಗ, ಸ್ಥಳ: ಬಲಮುರಿ ಗಣಪತಿ ಮತ್ತು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಡಬಲ್ ರಸ್ತೆ, ಜಿಗಣಿ, ಸಂಜೆ 7.30</p>.<p class="Subhead">ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು 'ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು' ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಇ– ಮೇಲ್ಗೆ (ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ) ಕಳುಹಿಸಿ</p>.<p class="Subhead">nagaradalli_indu@prajavani.co.in