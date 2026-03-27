ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ‘ಸೀರೆಯ ಸುತ್ತ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

<p><strong>ವೈ.ಎನ್. ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರ ‘ಗುಬ್ಬಿಗಾನ’,</strong> ಕೆ.ಎನ್. ಭಗವಾನ್ ಅವರ ‘ಅಂಗಳದ ಡೇರೆ ಹೂ’ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ: ಭಾಗವಹಿಸುವವರು: ಎಂ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಮಧುರಾ ಕರ್ಣಮ್, ಎನ್. ರಾಮನಾಥ್, ಆಯೋಜನೆ: ನ್ಯೂ ವೇವ್ ಬುಕ್ಸ್, ಸ್ಥಳ: ಅಳಿಲು, ನಂ. 429/ಎ, ಎಂಟನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಎರಡನೇ ಹಂತ, ಗಿರಿನಗರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10</p>.<p><strong>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ:</strong> ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಸಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಹಂ.ಪ. ನಾಗರಾಜಯ್ಯ, ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿ: ಎಂ. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಎಂ.ಎಸ್. ಆಶಾದೇವಿ, ಗೌರವ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು: ಬಿ.ಟಿ. ಲಲಿತಾ ನಾಯಕ್, ಎಚ್.ಎಸ್. ಶ್ರೀಮತಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ, ಸ್ಥಳ: ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಭಾಂಗಣ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30</p>.<p>ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ 450 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ನೂತನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಡಾ. ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಉದಯ್ ಬಿ. ಗರುಡಾಚಾರ್, ಆಯೋಜನೆ: ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ (ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ), ಸ್ಥಳ: ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊಸ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣ, ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11</p>.<p><strong>‘ಭಗವಂತನ ಮರಣ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ:</strong> ನಿರ್ದೇಶನ: ಸ್ಯಾಮ್ ಕುಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಂಕರಿ, ಸಹ ನಿರ್ದೇಶನ: ಪದ್ಮಾ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಆಯೋಜನೆ: ಸಮುದಾಯ ಬೆಂಗಳೂರು, ಸ್ಥಳ: ರಂಗ ಶಂಕರ, ಜೆ.ಪಿ. ನಗರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30 ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 7.30</p>.<p><strong>ಶರ್ಮಿಳಾ ರೇಗೆ ಅವರ ‘ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಲಿಂಗತ್ವ’ ಪುಸ್ತಕದ ಓದು</strong>: ಭಾಷಣಕಾರರು: ದು. ಸರಸ್ವತಿ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಹೊಸತು ಅಂಗಳ, ಎಂಬೆಸಿ ಸೆಂಟರ್, ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ, ಕುಮಾರಕೃಪಾ ಪೂರ್ವ, ಸಂಜೆ 5</p>.<p><strong>ದೂರದರ್ಶಕಗಳ ಮೂಲಕ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ:</strong> ಉದ್ಘಾಟನೆ: ತ್ರಿಭುವನ್ ನಾರಾಯಣ ಸಿಂಗ್, ಅತಿಥಿ: ಬಿ.ಆರ್. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಉಪನ್ಯಾಸ: ವಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಬಿಇಎಲ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಿಜ್ಞಾನ ವೇದಿಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಸ್ಥಳ: ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕ್ರೀಡಾ ಸಮುಚ್ಚಯ, ಜಾಲಹಳ್ಳಿ, ಸಂಜೆ 5.15</p>.<p><strong>‘ಕಲಾ ಸ್ಪಂದನ’ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ,</strong> ನೃತ್ಯ ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಅತಿಥಿಗಳು: ವೂಡೇ ಪಿ. ಕೃಷ್ಣ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾಜು, ಒಡಿಸ್ಸಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಶ್ರೀಜಿತ ಸಾನಿಯಲ್, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ: ಗಾಯನ: ನಿಯತಿ ಅರವಿಂದ, ತಬಲಾ ಸೋಲೊ: ಸುಹಾಸ್ ಎಸ್. ರಾವ್, ಸುಮೇಧ್ ಕಡೇಕಾರ್, ಲೆಹರಾ : ಅಮೃತೇಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ: ನಿಖಿಲ್ ಕಾರಂತ್, ಆಯೋಜನೆ: ಸತೀಶ್ ಹಂಪಿಹೊಳಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಸ್ಥಳ: ಸನಾತನ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಯನಗರ, ಸಂಜೆ 6</p>.<p><strong>‘ಸಖ’ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ:</strong> ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್, ‘ವಾಜರಗೋವಿಂದ ದಶಾವತಾರ’: ಪಿಯಲ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ, ಚಿದಕಾಶ್ ಕೆ., ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಶತಾವಧಾನಿ ಆರ್. ಗಣೇಶ್, ಆಯೋಜನೆ: ಅರ್ಟಿಕ್ಯೂಲೇಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಸ್ಥಳ: ಎಡಿಎ ರಂಗಮಂದಿರ, ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 6ರಿಂದ </p>.<p><strong>ಅಗ್ನಿಬನ್ನಿರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಜಯಂತಿ</strong>: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ: ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬಾಲಯೋಗಿ ಸಾಯಿ ಮಂಜುನಾಥ ಮಹಾರಾಜ್, ಸೋಮಶೇಖರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಶಿವರಾಜ ಎಸ್. ತಂಗಡಗಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಉದಯ್ ಬಿ. ಗರುಡಾಚಾರ್, ಆಯೋಜನೆ: ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಸ್ಥಳ: ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 6</p>.<p><strong>ಊಂಜಲ್ ಸಂಗೀತ ಸೇವೆ: ಗಾಯನ:</strong> ಅನುಕೃಪ ರೌಡೂರ್ ಪುರೋಹಿತ್, ಪಿಟೀಲು: ಎಸ್. ಶಶಿಧರ್, ಮೃದಂಗ: ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅನಂತರಾಮಯ್ಯ, ಆಯೋಜನೆ: ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಪರಿಷತ್, ಸ್ಥಳ: ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ (ಟಿಟಿಡಿ), ವಯ್ಯಾಲಿ ಕಾವಲ್, ಸಂಜೆ 6</p>.<p><strong>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ‘ಸೀರೆಯ ಸುತ್ತ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ:</strong> ಅತಿಥಿ: ಪವಿತ್ರಾ ಮುದ್ದಯ್ಯ, ‘ಜುಂಜಪ್ಪನ ಕಾವ್ಯ’ದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಮಂಜುನಾಥ್ ಯಲಪೇನಹಳ್ಳಿ, ಸಣ್ಣಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು, ಆಯೋಜನೆ: ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸ್ಥಳ: ಇಂಡಿಯನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕೋರಮಂಗಲ, ಸಂಜೆ 6.30ರಿಂದ </p>.<p><strong>ಮುತ್ಯಾಲಮ್ಮ ದೇವಿ ರಥೋತ್ಸವ:</strong> ಹೂವಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಮುತ್ಯಾಲಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಮುತ್ಯಾಲಮ್ಮ ಕೆ. ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಸಂಜೆ 7</p>.<p><strong>‘ಸಡನ್ನಾಗ್ ಸಾಯ್ದೇ ಹೋದ್ರೆ?’</strong> ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ರಚನೆ, ನಿರ್ದೇಶನ: ಶೈಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಎಂ., ಆಯೋಜನೆ: ಸೈಡ್ ವಿಂಗ್, ಸ್ಥಳ: ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಸಂಜೆ 7</p>.<p><strong>‘ಕಾಯುವ ಕಾಯಕ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ:</strong> ರಚನೆ: ಡುಂಡಿರಾಜ್, ನಿರ್ದೇಶನ: ಅರ್ಚನಾ ಶ್ಯಾಮ್, ಸ್ಥಳ: ಡಾ.ಸಿ. ಅಶ್ವಥ್ ಕಲಾಭವನ, ಎನ್.ಆರ್. ಕಾಲೊನಿ, ಸಂಜೆ 7.15</p>.<p><strong>ಕರಗ ಶಕ್ತ್ಯೋತ್ಸವ:</strong> ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ಕ್ಕೆ ಜಲಕಂಠೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಗವಿಪುರ ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಧರ್ಮರಾಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಅಲಂಕಾರ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣ, ಸಂಜೆ 7.30 </p>.<p>–0–</p>.<p><strong>ರಾಮನವಮಿ ವಿಶೇಷ</strong></p>.<p>120ನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀರಾಮೋತ್ಸವ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ಕ್ಕೆ ರಾಮ ತಾರಕ ಹೋಮ, ಭಜನೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ, ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಆಯೋಜನೆ: ಶ್ರೀರಾಮ ಭಕ್ತ ಸಭಾ, ಸ್ಥಳ: ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ಭವನ, ಐದನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ.</p>.<p><strong>ಶ್ರೀರಾಮ ವೇಣುಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ</strong>: ಆಯೋಜನೆ: ಗಾಳಿ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ, ಸ್ಥಳ: ಗಾಳಿ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.40</p>.<p>33ನೇ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ: ಗಾಯನ: ಸಿತಾರ್: ಅರ್ಜುನ್ ಆನಂದ್, ತಬಲಾ: ಯೋಗೀಶ್ ಭಟ್, ಗಾಯನ: ಭಾರ್ಗವಿ ವೆಂಕಟ್ರಾಮ್, ಪಿಟೀಲು: ಕೇಶವ್ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಮೃದಂಗ: ಅಕ್ಷಯ್ ಆನಂದ್, ರಿದಂ ಪ್ಯಾಡ್: ಸಾಯಿ ವಂಶಿ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಶ್ರೀವಾಣಿ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಸಂಜೆ 4.15ರಿಂದ</p>.<p><strong>ಎಸ್ವಿಎನ್ ಸ್ಮಾರಕ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ ಮ</strong>ತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ: ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು: ಸುಧಾ ರಘುನಾಥನ್, ಅತಿಥಿಗಳು: ಕೆ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್, ಎಸ್. ಸೋಮನಾಥ್, ಎಂ.ಆರ್. ಜೈಶಂಕರ್, ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಗಡೆ, ನಾದಸ್ವರ: ಹರಿಬಾಬು, ಕೆ. ಮುನಿಕುಮಾರ್, ಡೋಳ: ವಿ. ಮಣಿ, ಥವಿ: ಎಂ. ಗೌತಮ್ ರಾಮ್, ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ: ಸುಧಾ ರಘುನಾಥನ್ ಮತ್ತು ತಂಡ, ಆಯೋಜನೆ: ಶ್ರೀರಾಮಸೇವಾ ಮಂಡಳಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ಥಳ: ಎಸ್ವಿಎನ್ ಸ್ಮಾರಕ ಸಭಾಂಗಣ, ನೆಟ್ಟಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ, ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ, ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 4.15ರಿಂದ </p>.<p><strong>88ನೇ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ:</strong> ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸಿ ಮತ್ತು ತಂಡ, 'ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಸಹೋದರತ್ವದ' ಕುರಿತು: ವಿನಯ್ ವಾರಣಾಸಿ, ಗಾಯನ: ಅರ್ಚನಾ, ಸಮನ್ವಿ ಮತ್ತು ತಂಡ, ಆಯೋಜನೆ: ಶ್ರೀರಾಮಸೇವಾ ಮಂಡಳಿ ರಾಮನವಮಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ಥಳ: ಕೋಟೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆವರಣ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಸಂಜೆ 5ರಿಂದ </p>.<p><strong>ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿ ಉತ್ಸವ:</strong> ಹರಿದಾಸ ವೈಭವ: ಗಾಯನ: ಅವನಿ ಭಟ್, ಕೀ–ಬೋರ್ಡ್: ಟಿ.ಎಸ್. ರಮೇಶ್, ತಬಲಾ: ಪ್ರಮಥ್, ಸ್ಥಳ: ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ, ಸಂಜೆ 6.30</p>.<p>***</p> 