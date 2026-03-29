ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ‘ರಂಗಜನಪದೋತ್ಸವ’ ರಂಗಗೀತೆಗಳ ಹಬ್ಬ

<p><strong>ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಸಮ್ಮೇಳನ:</strong> ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಅತಿಥಿಗಳು: ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್, ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಉದಯ್ ಬಿ. ಗರುಡಾಚಾರ್, ಡಾ.ಬಿ.ಸಿ. ಭಗವಾನ್, ಕೆ. ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್, ವಿವೇಕ್ ಡಿ., ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಎಂ. ಮೇಟಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಸ್ಥಳ: ಕುವೆಂಪು ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಕೆ.ಆರ್. ರಸ್ತೆ, ವಿ.ವಿ. ಪುರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ</p>.<p><strong>‘ಸುವರ್ಣ ತಾರೆ’ ಸಮರ್ಪಣಾ ಸಮಾರಂಭ:</strong> ಅತಿಥಿಗಳು: ಗಿರಿಜಾ ಲೋಕೇಶ್, ಮಾಲತಿ ಶರ್ಮಾ, ಎಂ. ಪುಷ್ಪವತಿ, ಎಂ.ಎಸ್. ವಿದ್ಯಾ, ಶರಾವತಿ ಗಜಾನನ ಭಟ್, ಇಂದುಮತಿ ಸಾಲಿಮಠ, ರೂಪಾ ಗುರುರಾಜ್, ಆಯೋಜನೆ: ಪ್ರೇರಣಾ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್, ಸ್ಥಳ: ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ</p>.<p><strong>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ</strong>–ಸನ್ಮಾನ: ಎಸ್.ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್, ಗೀತಾ ರಾಮಾನುಜಂ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಪಲ್ಲವಿ ಹೊನ್ನಾಪುರ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಎಚ್.ಎಸ್. ಸುಧೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಬಿ.ಎಸ್. ಪಾರಿಜಾತ, ಎಂ. ಪ್ರಕಾಶಮೂರ್ತಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಯಶವಂತಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಸ್ಥಳ: ಶ್ರೀಕಾಳಿಕಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಭಾಂಗಣ, ಆರನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30</p>.<p><strong>‘ಕಲಾದರ್ಪಣ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಸೇವಾರತ್ನ’</strong> ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ: ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಜಿ.ಕೆ. ಅಶ್ವಥ್ ಹರಿತಸ್, ಡಿ.ಎಸ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಎಂ. ಶಿವರಾಜು, ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ರಮ್ಯಾ ಎಂ.ಕೆ., ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು: ಅಜಿತ್ ಬಂಗೇರ್, ಟಿ.ವಿ. ಬಾಬು, ರಾಜಶೇಖರ್, ಎಚ್.ಯು. ನಿಖಿಲ್ಗೌಡ, ಜರಗನಹಳ್ಳಿ ಕಾಂತರಾಜು, ಆಯೋಜನೆ: ಕಲಾದರ್ಪಣ ಆರ್ಟ್ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್, ಸ್ಥಳ: ನಯನ ಸಭಾಂಗಣ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ </p>.<p><strong>ವಿಕ್ರಮ್ ಬಿ.ಕೆ. ಅವರ ‘ಬೆಲ್ವೆಲ್’ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ:</strong> ಬಿ. ಮಂಜಮ್ಮ ಜೋಗತಿ, ವಿ. ಗೋಪಾಲ್, ಗಿರೀಶ್ ರಾವ್ ಹತ್ವಾರ್, ಸುಂದರ್ ವೀಣಾ, ಸ್ಥಳ: ನಾಣಿ ಅಂಗಳ, ಸುಚಿತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬನಶಂಕರಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10</p>.<p><strong>‘ತಾಂಬೂಲ ರಾಗ’, ‘ಕಥಾ ಷೋಡಶಿ’, ‘ಗಾಂಧಾರಿ’ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ:</strong> ಅತಿಥಿಗಳು: ಶತಾವಧಾನಿ ಆರ್. ಗಣೇಶ್, ಸೂರ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಗಣೇಶ ಶೆಂಡ್ಯೆ, ಜಯಶ್ರೀ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಗಣಪತಿ ಜೋಶಿ, ದಿವಾಕರ ಡೋಂಗ್ರೆ, ಆಯೋಜನೆ: ಚಿತ್ಪ್ರಭಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಶುಭೋದಯ ಪ್ರಕಾಶನ, ಸ್ಥಳ: ವಿವೇಕ ಸಭಾಂಗಣ, ಯುವಪಥ, ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಯನಗರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10</p>.<p><strong>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ</strong> ಅಂಗವಾಗಿ ‘ಭಗಿನಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ’: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಆರ್. ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಅತಿಥಿ: ಸಂಧ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕಿಯರು: ಎಸ್.ಸಿ. ಶಾರದ, ವೈ.ಕೆ. ಸಂಧ್ಯಾ ಶರ್ಮ, ನೀಲಮ್ಮ, ಆಯೋಜನೆ: ಆರೋಹಣ, ಸ್ಥಳ: ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್, ಬಿ.ಪಿ. ವಾಡಿಯಾ ರಸ್ತೆ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30</p>.<p><strong>ಕುಂ. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ‘ಸೂರ್ಯನ ಚೂರುಗಳು’,</strong> ಎಂ.ವಿ. ನಾಗರಾಜರಾವ್ ಅವರ ‘ಗ್ರಾಮಾಫೋನ್ ಪಿನ್ ರಹಸ್ಯ’, ರವಿರಾಜ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಅವರ ‘ಅನಾಮದೇಯ ಕರೆ’ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ: ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಜಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್, ಅತಿಥಿಗಳು: ಎಚ್.ಎಸ್. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಅರ್ಜುನ್ ದೇವಾಲದಕೆರೆ, ಆಯೋಜನೆ: ಅಂಕಿತ ಪುಸ್ತಕ, ಸ್ಥಳ: ಸುಚಿತ್ರ ಸಭಾಂಗಣ, ಬನಶಂಕರಿ ಎರಡನೇ ಹಂತ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30</p>.<p><strong>ನವೀನ್ ಸೂರಿಂಜೆ ಅವರ ‘ಕರಾವಳಿಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್’ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ:</strong> ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಅತಿಥಿಗಳು: ರುಚಿಕಾ ಶರ್ಮ, ಬಂಜಗೆರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಮುನೀರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, ಸಿದ್ಧನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಸುದೀಪ್ತೊ ಮೊಂಡಲ್, ಆಯೋಜನೆ: ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನ, ಸ್ಥಳ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಕ್ಲಬ್, ಕಬ್ಬನ್ ಉದ್ಯಾನ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30</p>.<p><strong>‘ಮರೆಯಲಾಗದ ಮಹನೀಯರು ಸರಣಿ–3</strong>’: ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ, ಕೆ.ಎಸ್. ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್, ಎಂ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ ಅವರಿಗೆ ನುಡಿ ಗೌರವ, ಗೀತ ಗೌರವ: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ, ಅತಿಥಿ: ಡಿ.ಎನ್. ಮುನಿಕೃಷ್ಣ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ರವಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ, ಸವಿತಾ, ರುಮಾನ್ ನವೀದ್, ನುಡಿ ಗೌರವ: ವೈ.ಕೆ. ಮುದ್ದಕೃಷ್ಣ, ಬಿ.ಆರ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್, ನಾ. ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಪರಿಷತ್ತು, ಸ್ಥಳ: ಕಹಳೆ ಬಂಡೆ, ಬ್ಯೂಗಲ್ ರಾಕ್ ರಸ್ತೆ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30</p>.<p><strong>ಯೋಗದಾ ಸತ್ಸಂಗ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಗ ಪಾಠಗಳ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬಿಡುಗಡೆ:</strong> ಆಯೋಜನೆ: ಯೋಗದಾ ಸತ್ಸಂಗ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಥಳ: ಯೋಗದಾ ಸತ್ಸಂಗ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಎರಡನೇ ಹಂತ, ದೊಮ್ಮಲೂರು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ರಿಂದ </p>.<p><strong>ಕರಗ ಶಕ್ತ್ಯೋತ್ಸವ:</strong> ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ಧರ್ಮರಾಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರತಿ ದೀಪಗಳು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ (ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವೃತ್ತ), ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣ, ತಿಗಳರಪೇಟೆ. </p>.<p><strong>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ:</strong> ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಎ.ವಿ. ಶ್ಯಾಮರಾವ್, ಅತಿಥಿ: ಶಾಂತ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಆಯೋಜನೆ: ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ, ಸ್ಥಳ: ಎಸ್.ಕೆ.ಎಫ್. ಫೌಂಡೇಷನ್, ಹೃದಯಾಲಯ, ಎನ್ಆರ್ಐ ಕಾಲೊನಿ, ಸಂಜೆ 4</p>.<p><strong>33ನೇ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ:</strong> ಕೀ–ಬೋರ್ಡ್: ಅರ್ಜುನ್ ಸಾಂಬಶಿವನ್ ಆರ್., ನಾರಾಯಣನ್ ಆರ್., ಮೃದಂಗ: ಫಣೀಂದ್ರ ಭಾಸ್ಕರ್, ಘಟ: ಬಿ.ಎಸ್. ರಘುನಂದನ್, ಗಾಯನ: ಸಿಕ್ಕಿಲ್ ಗುರುಚರಣ್, ಪಿಟೀಲು: ಚಾರುಲತಾ ರಾಮಾನುಜಮ್, ಮೃದಂಗ: ಎಚ್.ಎಸ್. ಸುಧೀಂದ್ರ, ಘಟ: ಗಿರಿಧರ ಉಡುಪ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಶ್ರೀವಾಣಿ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಸಂಜೆ 4.15ರಿಂದ</p>.<p><strong>‘ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸುರಕ್ಷೆ</strong>–ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಾಗಿ’: ಗಿರೀಶ್ ಶಂಕರ್, ಆಯೋಜನೆ: ಮಂಥನ ಹಬ್ಬಾಳ, ಸ್ಥಳ: ನೆಲೆ–ಆಶಾ ಕಿರಣ ಕೇಂದ್ರ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ನಗರ, ಸಂಜೆ 4.30</p>.<p><strong>ಹಸಿರು ಸಿರಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವ,</strong> ಗೀತ ಗಾಯನ, ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ನಿಶ್ಚಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ: ಎಸ್.ಜಿ. ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಎ.ಎನ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ, ಅತಿಥಿ: ಕೆ. ಅನ್ನದಾನಿ, ‘ಹಸಿರು ಸಿರಿ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು: ಎಸ್. ದಿವಾಕರ್, ಜೀವನ್ಮುಖಿ ಸುರೇಶ್, ಶಿವರಾಜ್ ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ, ಆಯೋಜನೆ: ಹಸಿರುಭೂಮಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ಥಳ: ನಯನ ಸಭಾಂಗಣ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 4.30</p>.<p><strong>88ನೇ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ</strong>: ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ: ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ರಾವ್ ಮತ್ತು ತಂಡ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ: ಸುಧಾ ರಘುನಾಥನ್, ಎಂಬಾರ್ ಎಸ್. ಕಣ್ಣನ್, ಸುಮೇಶ್ ನಾರಾಯಣನ್, ಆರ್. ರಾಮನ್, ಆಯೋಜನೆ: ಶ್ರೀರಾಮಸೇವಾ ಮಂಡಳಿ ರಾಮನವಮಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ಥಳ: ಕೋಟೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆವರಣ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಸಂಜೆ 5ರಿಂದ </p>.<p><strong>‘ಸೀತಾ ಸ್ವಯಂವರಂ’ ಭರತನಾಟ್ಯ</strong> ನೃತ್ಯರೂಪಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಚೆನ್ನೈನ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಫೌಂಡೇಷನ್, ಆಯೋಜನೆ: ಸ್ಪಿಕ್ಮೆಕೆ, ಸ್ಥಳ: ಜೆ.ಎನ್. ಟಾಟಾ ಸಭಾಂಗಣ, ಐಐಎಸ್ಸಿ, ಸಂಜೆ 5.30</p>.<p><strong>ವರ್ಲ್ಡ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ‘ಸರ್ವ’:</strong> ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಚಿರಂತನ್ ಬೇಗೂರು, ಮಾರ್ಟಿನ್ ಡಿ., ಅಶ್ವಿನಿ ಹೆಗಡೆ, ಆಯೋಜನೆ: ಕೃಷ್ಣ ಸೆಟ್ಟಿ ಫೌಂಡೇಷನ್, ಸ್ಥಳ: ನೃತ್ಯಗ್ರಾಮ, ಹೆಸರಘಟ್ಟ, ಸಂಜೆ 6</p>.<p><strong>ವಿಶ್ವ ರಂಗಭೂಮಿ ದಿನಾಚರಣೆ</strong> ಅಂಗವಾಗಿ ರಂಗ ಸಂದೇಶ ವಾಚನ, ರಂಗ ನಮನ, ರಂಗ ಸಂಗೀತ, ರಂಗ ಗೌರವ ಮತ್ತು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಅತಿಥಿಗಳು: ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಶಶಿಕಾಂತ ಯಡಹಳ್ಳಿ, ಬೈರಪ್ಪ, ರಂಗ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು: ಉಮಾ ವೈ.ಜಿ., ‘ಕಿ ಸಾ ಕಿ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ರಚನೆ: ಎಂ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ನಿರ್ದೇಶನ: ಎಚ್.ವಿ. ನಾಗರಾಜ್, ಆಯೋಜನೆ: ಆಯಾಮ, ಸ್ಥಳ: ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಹಂಪಿನಗರ, ವಿಜಯನಗರ, ಸಂಜೆ 6.30</p>.<p><strong>‘ರಂಗಜನಪದೋತ್ಸವ’ ರಂಗಗೀತೆಗಳ ಹಬ್ಬ</strong>: ಆಯೋಜನೆ: ಆದಿಮೂಲ, ಸ್ಥಳ: ಸಂಸ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ, ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಆವರಣ, ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 6.30</p>.<p><strong>‘ಈ ಕೆಳಗಿನವರು’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ:</strong> ನಿರ್ದೇಶನ: ವೀಣಾ ಶರ್ಮಾ ಭೂಸನೂರಮಠ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದ ಆವರಣ, ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಸಂಜೆ 7</p>.<p><strong>ಮುತ್ಯಾಲಮ್ಮ ದೇವಿ ರಥೋತ್ಸವ:</strong> ಹೂವಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಮುತ್ಯಾಲಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಮುತ್ಯಾಲಮ್ಮ ಕೆ. ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಸಂಜೆ 7</p>.<p>***</p>.<p class="Subhead">ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ‘ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು’ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಇ– ಮೇಲ್ಗೆ (ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ) ಕಳುಹಿಸಿ</p>.<p class="Subhead">nagaradalli_indu@prajavani.co.in</p>