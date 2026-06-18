ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ

<p>ಕೋಟೆ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ 48ನೇ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ: ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಕೋಟೆ ಶ್ರೀಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನದಾನ ಸಮಿತಿ, ಕೋಟೆ ‘ಇ’ ಬೀದಿ, ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.30 </p>.<p>ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಟಿ.ಪಾಂಡುರಂಗಿ, ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಪಾಂಡುರಂಗಿ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ: ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ: ವಿದ್ಯೇಶತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಗೋಷ್ಠಿ: ನಾರಾಯಣಚಾರ್ಯ ಪೂಜಾರ್, ಎ.ಪಿ.ಪ್ರತೋಷ್, ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಕೂರ್, ಶ್ರೀಕಂಠ ಬೈರಿ, ಬಿ.ಎಸ್.ಹಯವದನ, ಮಾಳಗಿ ರಾಮಾಚಾರ್ಯ, ಶ್ರೀಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಪಾಂಡುರಂಗಿ, ಎ.ಆರ್.ಪಂಚಮುಖಿ, ಗುರುಪ್ರಸಾದಾಚಾರ್ಯ, ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸ್ಥಳ: ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂದಿರ, ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾರ್ಗ, ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30</p>.<p>ರೇಬಾ ಹೋರೆ ಜನ್ಮಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ‘ಬ್ರೋಕನ್ ಫುಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥನಗಳು’ ವಿಶೇಷ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಆಯೋಜನೆ: ‘ಸೀಗಲ್’ ಕೋಲ್ಕತ್ತ, ಸ್ಥಳ: ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್, ಕುಮಾರಕೃಪಾ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 </p>.<p>ಆತ್ಮಾನಂದ ಅವರ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಸುಚೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ಅತಿಥಿ: ಪ.ಸ.ಕುಮಾರ್, ಆರ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಸರೋಜಾ, ಆಯೋಜನೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಸ್ಥಳ: ವರ್ಣ ಕಲಾ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11</p>.<p>ಗಣಪತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಮಹೋತ್ಸವ: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕೆ.ಎಲ್.ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಜೋಯಿಸ್, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಶ್ರೀಮಹಾ ಗಣಪತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಅಗರ– ತಾತಗುಣಿ, ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 </p>.<p>‘ಕಾಜಾಣದ ಕೂಗು’ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಅಭಿನಯದ ರಂಗ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಉತ್ಸವ: ‘ಡಾಲ್ ಹೌಸ್’ ಮತ್ತು ‘ದರ್ಪಣ ಸುಂದರಿ’ ನಾಟಕಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ಬೇಲೂರು ರಘುನಂದನ್, ಅತಿಥಿ: ಅಕ್ಕೈ ಪದ್ಮಶಾಲಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ದಿಲಾವರ್ ರಾಮದುರ್ಗ, ರುದ್ರೇಶ್ ಅದರಂಗಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಕಾಜಾಣ, ಸ್ಥಳ: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮುಚ್ಚಯ, ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಸಂಜೆ 4 </p>.<p>ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಮ್ಮ, ಬಿ.ಎಸ್.ಶಾಮಣ್ಣ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ‘ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೊಡುಗೆ’ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ: ಲಲಿತಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಬೈರಮಂಗಲ ರಾಮೇಗೌಡ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಎಂ.ವಿ.ಸೀ ಸಭಾಂಗಣ, ಬಿಎಂಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಎನ್.ಆರ್.ಕಾಲೊನಿ, ಸಂಜೆ 5</p>.<p>26ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರವಚನ ವಾಹಿನಿ: ‘ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಹಾಗೂ ಸುಂದರಕಾಂಡದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾವಲೋಕನ’ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಚನ: ರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ, ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಂದಿರ, ರಾಗಿಗುಡ್ಡದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಮಂಡಳಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಜಯನಗರ 9ನೇ ಬಡಾವಣೆ, ಸಂಜೆ 6.30</p>.<p>‘ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಗ್ರಹಿಸೋದು ಹೇಗೆ’ ಉಪನ್ಯಾಸ: ಆಶಿಕ್ ಮಲ್ಕಿ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಎಂ.ಸಿ.ನರೇಂದ್ರ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಜಗದೀಶ ರೆಡ್ಡಿ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಕನ್ನಡ ಯುವಜನ ಸಂಘ, ಎಚ್.ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹೊಂಬೇಗೌಡ ನಗರ, ಸಂಜೆ 6.30 </p>.<p>ಕನಕದಾಸರ ವಿರಚಿತ ‘ಕೇಶವನಾಮ’ ಪ್ರವಚನ: ಕಲ್ಯಾ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಾಚಾರ್ಯ, ಆಯೋಜನೆ: ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, ಸ್ಥಳ: ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠ, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸುಧೀಂದ್ರನಗರ, ಸಂಜೆ 7 </p>.<p>‘ಒಳಚರಂಡಿ ಪುರಾಣ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ರಂಗಪಠ್ಯ: ಗೌರೀಶ್ ಜೋಶಿ, ನಿರ್ದೇಶನ: ಅರ್ಚನಾ ಶ್ಯಾಮ್, ತಂಡ ಮತ್ತು ಆಯೋಜನೆ: ಅಂತರಂಗ, ಸ್ಥಳ: ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್, ಬಿ.ಪಿ.ವಾಡಿಯಾ ರಸ್ತೆ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಸಂಜೆ 7.15 </p>.<p>‘ಬ್ಯಾಗ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ರಚನೆ: ಮೈಕ್ ಕೆನ್ನಿ, ನಿರ್ದೇಶನ: ಉಜ್ವಲ ರಾವ್, ತಂಡ: ಭೂತಾಯ್, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ರಂಗಶಂಕರ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಸಂಜೆ 7.30 </p>.<p>**<br />ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ‘ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು’ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಇ– ಮೇಲ್ಗೆ (ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ) ಕಳುಹಿಸಿ</p>.<p>nagaradalli_indu@prajavani.co.in </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>