ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ

<p>ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳಾದ ಸಂತೋಷ್ ದೇವರಾಜಪ್ಪ, ಚಿನ್ಮಯಿ ತ್ರಿಶೂಲಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ: ಅತಿಥಿ: ಪಿಜಿಆರ್ ಸಿಂಧ್ಯ, ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ ಪ್ರಸಾದ್, ಕೀರ್ತಿ ಪಯಾಸ್, ಆಯೋಜನೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಮೌಂಟೇನೀರಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಸ್ಥಳ: ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್, 39, ಶಾಂತಿ ಗೃಹ, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 </p><p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಎಸ್.ಕೇಶವಪ್ರಸಾದ್, ಆರ್.ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ, ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಆಯೋಜನೆ: ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕುರುಹಿನಶೆಟ್ಟಿ (ನೇಕಾರ) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನಿಲಯ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ಥಳ: # 1,013, ಲಾಲ್ಬಹದ್ದೂರ್ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಗರ, ಬಿಡಿಎ ಬಡಾವಣೆ 8ನೇ ಹಂತ, ಅಂಜನಾಪುರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 </p><p>ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಶಿಬಿರ, ಕನ್ನಡ ಗಜಲ್ ಯಾತ್ರೆ: ಅತಿಥಿ: ರತ್ನಮಾಲಾ ಪ್ರಕಾಶ್, ಆಯೋಜನೆ: ಅನುರಾಗ್ಸ್ ಸಂಗೀತ ಗುರುಕುಲ, ಸ್ಥಳ: ಎಂ.ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ ಸಭಾಂಗಣ, ವಿಜಯನಗರ ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಮೀಪ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10</p><p>‘ಬಲಿಪಾದ’, ‘ತಿಟ್ಹತ್ತಿ ತಿರುಗಿ’, ‘ಅಪರಿಚಿತ ನೆರಳು’ ಕೃತಿಗಳ ಜನಾರ್ಪಣೆ: ಬಸವರಾಜ ಕಲ್ಗುಡಿ, ಕರ್ಕಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಎಸ್.ರಶ್ಮಿ, ಲೇಖಕರು: ಶ್ರೀಧರ ಬಳಗಾರ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಟೀಲ, ಗುರುರಾಜ ಕೊಡ್ಕಣಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಅಂಕಿತ ಪುಸ್ತಕ, ಸ್ಥಳ: ಸುಚಿತ್ರ ಸಭಾಂಗಣ, # 36, 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಿ.ವಿ.ಕಾರಂತ ರಸ್ತೆ, ಬನಶಂಕರಿ ಎರಡನೇ ಹಂತ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 </p><p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭ: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಜಿ.ಜಗದೀಶ್, ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಎಸ್.ಎಚ್.ಪದ್ಮಾ ರವೀಂದ್ರ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಎಂ.ನಾಗರಾಜ, ಆಯೋಜನೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ಈಡಿಗರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ, ಸ್ಥಳ: ಈಡಿಗ ಭವನ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆರ್ಯ ಈಡಿಗರ ಸಂಘ, #185, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 </p><p>ರೇಬಾ ಹೋರೆ ಜನ್ಮಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ‘ಬ್ರೋಕನ್ ಫುಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥನಗಳು’ ವಿಶೇಷ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಆಯೋಜನೆ: ‘ಸೀಗಲ್’ ಕೋಲ್ಕತ್ತ, ಸ್ಥಳ: ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್, ಕುಮಾರಕೃಪಾ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 </p><p>‘ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು– ಅನಂತಸಾಯಿ’ ಎಂಪಿಎಲ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ: ವಸುಧಾ ನಾರಾಯಣ, ಆಯೋಜನೆ: ಇನ್ಟ್ಯಾಕ್, ಸ್ಥಳ: ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಭಾಂಗಣ, ದಿ ಮಿಥಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11</p><p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳನ: ಅತಿಥಿ: ನಿತಿನ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮೋರೆ, ಆಯೋಜನೆ: ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥ ಗುರುಪೀಠ, ಸ್ಥಳ: ಎಸ್ಎಂವಿ ಕನ್ವೆನ್ಶನ್ ಜಾಲ್, ಇಮ್ಮಡಿ ಹಳ್ಳಿ, ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 </p><p>‘ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತು’ 7ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ: ಅತಿಥಿ: ಡಿ.ಕೆ.ಮೋಹನ್ ಬಾಬು, ಡಾ.ಸಿ.ಆರ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ನಿತಿನ್ ಮೋಹನ್, ಸತೀಶ್ ಮಲ್ಯ, ಅರುಣ್, ವಿಕ್ರಂ ರೈ, ಮಿನಿ ಥಾಮಸ್, ಆರ್.ಕೆ.ಮೀನಾ, ಆಯೋಜನೆ: ಮಕರಂದ ಸ್ಥಳ: ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 </p><p>ಮಾಜಿ ಕಾನೂನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಆರ್.ಚಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ: ನುಡಿನಮನ: ಧರ್ಮಪಾಲ ಗೌಡ ಎಣ್ಣೆಮಜಲು, ಆಯೋಜನೆ: ಪಯಸ್ವಿನಿ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ, ಸ್ಥಳ: ಗಾಂಧೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘ, 8ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30 </p><p>ವಿಶ್ವ ಸಂಗೀತ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಂಭ್ರಮ: ವಯಲಿನ್ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ: ಸ.ಪ ಎನ್ಸೇಂಬಲ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಾದನ: ಶ್ರೇಯಾ ದೇವನಾಥ್, ಮೈಲೈ ಎಂ.ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಸ್ಪರ್ಶ್, ಗುಮ್ಮಿಡಿಪೂಂಡಿ ಆರ್.ಜೀವ, ಆಯೋಜನೆ: ಎಸ್ವಿಎನ್ಎಂಎ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಎನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಸ್ಥಳ: ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಆಡಿಟೊರಿಯಮ್, ಸಂಜಯನಗರ, ಸಂಜೆ 4.15 </p><p>ಬೃಹತ್ ಮುಕ್ತಿನಾಗ ರಥೋತ್ಸವ: ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಪಾವಗಡ ಪ್ರಕಾಶ್ರಾವ್, ಗೌರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಶ್ಯಪ್, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಮುಕ್ತಿನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ. ದೊಡ್ಡ ಆಲದಮರದ ರಸ್ತೆ, ರಾಮೋಹಳ್ಳಿ ಸಂಜೆ 5 </p><p>ಯುವ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ: ಅತಿಥಿ: ಸುಮಾ ಸುಧೀಂದ್ರ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಗಾಯನ: ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಸುರಂಜನ್ ಖಾಂಡಲ್ಕರ್, ಆಯೋಜನೆ: ಸಪ್ತಕ್, ಸ್ಥಳ: ಸೇವಾ ಸದನ, 14ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ, ಸಂಜೆ 5.30 </p><p>ಜಗನ್ನಾಥದಾಸ ರಚಿತ ‘ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ’ ಪ್ರವಚನ: ದ್ವೈಪಾಯನಾಚಾರ್ಯ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಸೋಸಲೆ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜ ಮಠ, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಗರ, ಸಂಜೆ 6 </p><p>‘ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆ’ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ: ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಚಾರ್ಯ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠ, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಈಜುಕೊಳದ ಬಡಾವಣೆ, ಸುಧೀಂದ್ರನಗರ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ, ಸಂಜೆ 7</p><p>‘ತಲೆದಂಡ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ರಚನೆ: ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್, ನಿರ್ದೇಶನ: ಶಿವು ಹೊನ್ನಿಗನಹಳ್ಳಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಬಿಂಕ ಬಿನ್ನಾಣರು ರಂಗ ತಂಡ, ಸ್ಥಳ: ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಸಂಜೆ 7 </p><p>‘ಬಿಗ್ ಬಾರೊ ಅಳಿಯ’ ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ರಚನೆ: ಎಂ.ಎಸ್.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ನಿರ್ದೇಶನ: ಹನು ರಾಮಸಂಜೀವ, ಆಯೋಜನೆ: ಪ್ರವರ ಥಿಯೇಟರ್, ಸ್ಥಳ: ನಾಣಿ ಅಂಗಳ, ಸುಚಿತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬನಶಂಕರಿ ಎರಡನೇ ಹಂತ, ಸಂಜೆ 5.15 ಮತ್ತು 7.30 </p><p>‘ಶೂರ್ಪನಖಿ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ರಚನೆ: ಅಪೂರ್ವ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ, ನಿರ್ದೇಶನ: ವಂದನಾ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ, ತಂಡ: ಆನಂದಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ರಂಗಶಂಕರ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30 ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 7.30 </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>