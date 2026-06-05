ಮೋಹಕ ಹಸಿರು ತಾಣ, ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿಲ್ದಾಣ

<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಗಸಂದ್ರ ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹಿಂಭಾಗ 'ಹಸಿರೆತ್ತಲ್ ಹಸಿರ್ ಎತ್ತೆತ್ತಲ್'..' ಎನ್ನುವಷ್ಟು ಮರಗಿಡಗಳಿವೆ.</p><p>ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಮರವಾಗುವು ದನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೊ ಹೌಸ್ಕೀಪಿಂಗ್ ತಂಡವೊಂದು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮುಂದಿನ ತಂಡ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಮೇ ಫ್ಲವರ್, ಕಾಡು ಬಾದಾಮಿ, ಬೇವು, ಸೀಬೆ .. ಇನ್ನೂ ಎಂತೆಂಥದೋ ಮರಗಳಿವೆ. ಮೇ ಫ್ಲವರ್ ಮರಗಳು ಜೂನ್ ನಲ್ಲೂ ಹೂವರಳಿಸಿವೆ.</p><p>ಹಲಸಿನ ಮರವೊಂದು ಕಂಡ ಹಾಗಿತ್ತು. ಸೀಬೆ ಮರಗಳು ಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಹೂವು, ಚಿಗರು, ಕಾಯಿ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಕೇಳುತ್ತವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಹಾರಾಡುವುದನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬದಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇವು, ಕಾಡು ಬಾದಾಮಿ, ಅರಳಿ, ಮೇ ಫ್ಲವರ್ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಈಗ ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿವೆ.</p><p>ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನೆರಳು ನೀಡುವ ಈ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಾಹನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ನ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗದ (ದಾರಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ನೆಲಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಸಿಮೆಂಟ್ ಏನೂ ಹೊದಿಸಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನ ನೆಲವೇ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಣ್ಣಗೆ ಬಿದ್ದ ಮಳೆ ನೀರು ಅಲ್ಲೇ ಇಂಗುತ್ತದೆ. ಬಿರುಸು ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಗಿಡಗಳು ಸೊಂಪಾಗಿವೆ.</p><p>ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಸಾಹಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದರೆ, ನೀರು ಇಂಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸಲಹೆಯೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.</p><p>ಈ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವೊಂದು 'ಅಭಿವೃದ್ಧಿ' ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದವು. ಆಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ಮರಗಳನ್ನು ತಡಗೆಯಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಿತು.</p><p>ಆದರೆ, ಮರಗಳ ಕಡಿಯದೇ, ಯಾವ ಮರಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೋ ಆ ಮರಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿಗೆ ಬೇರು ಸಹಿತ 'ಸ್ಥಳಾಂತರ' ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮರಗಳೂ ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಚಿಗುರಿದ್ದವು. ಈಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿವೆ. </p><p>’ಇಷ್ಟು ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸಿರುವ ಮೆಟ್ರೊ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹರು. ಹಾಗೇ , ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಖಾಲಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು, ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ಯೋಜನಾ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಹಸಿರಿನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಹನಗಳು ಬಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದಂತಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>