ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಜೂನ್ 2026
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ಮೋಹಕ ಹಸಿರು ತಾಣ, ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿಲ್ದಾಣ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಗಸಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಅನ್ನು ಹಸಿರು ಜತೆಗೆ ಜನಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿಸಿದೆ.
ಾಣಧಾಳು ಶ್ರೀಕಂಠ
ಗಾಣಧಾಳು ಶ್ರೀಕಂಠ
Published : 5 ಜೂನ್ 2026, 12:08 IST
Last Updated : 5 ಜೂನ್ 2026, 12:08 IST
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