ಶನಿವಾರ, 20 ಜೂನ್ 2026
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ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5ರಿಂದಲೇ ಮೆಟ್ರೊ ಆರಂಭ: BMRCL ವತಿಯಿಂದ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 20 ಜೂನ್ 2026, 10:34 IST
Last Updated : 20 ಜೂನ್ 2026, 10:34 IST
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BangaloreMetroBMRCL

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