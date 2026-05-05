ಮೆಟ್ರೊ 3ನೇ ಹಂತ: ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ 3ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳ್ಳುವ ಅವಧಿ 6 ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಬೀಳಲಿದೆ.

3ನೇ ಹಂತವು ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ–ಕೆಂಪಾಪುರ ಮತ್ತು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ–ಕಡಬಗೆರೆ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 2030ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ನಂತರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಡಬಲ್ ಡೆಕರ್ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹೊಸ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅವಧಿಯನ್ನು 2031ರ ಮೇ ಒಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಗುರಿಯನ್ನು ಮರುನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಮೆಟ್ರೊ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ₹15,611 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ನಂತರ ಡಬಲ್ ಡೆಕರ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ₹ 9,700 ಕೋಟಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚವು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ: ಜೆ.ಪಿ ನಗರ 4ನೇ ಹಂತದಿಂದ ಕೆಂಪಾಪುರದವರೆಗೆ (ಕಿತ್ತಳೆ) ಹೊರ ವರ್ತುಲ ಮಾರ್ಗವು 32.3 ಕಿ.ಮೀ. ಹಾಗೂ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಡಬಗೆರೆಗೆ (ಬೆಳ್ಳಿ) ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುವ 12.15 ಕಿ.ಮೀ ಮಾರ್ಗ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 44.45 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದವಿದೆ. ಇದು ಎಂಟು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ ಹಂತ ಮೂರರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೊನೆಗೊಂಡಾಗ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಡಬಲ್ ಡೆಕರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾರ್ಗ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಲಿದೆ. ಒಂದನೇ ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಮಿಯಾ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳದವರೆಗೆ 28.486 ಕಿ.ಮೀ ಡಬಲ್ ಡೆಕರ್ ಇರಲಿದೆ. ಇದು ನಗರದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ರಸ್ತೆ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಕಾರಿಡಾರ್ 2ರಲ್ಲಿ ಕೆಎಚ್ಬಿ ಕಾಲೊನಿಯಿಂದ ಕಡಬಗೆರೆಗೆ 8.635 ಕಿ.ಮೀ ಡಬಲ್ ಡೆಕರ್ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಡಬಲ್ ಡೆಕರ್ ಐದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ/ನಿರ್ಗಮನ ರ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ನಾಗರಭಾವಿ ಮತ್ತು ಸುಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವ ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಡೆಕರ್ ಇರಲಿದೆ. ಡೆಲ್ಮಿಯಾ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ (ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲೊನಿ) ಈಗಿರುವ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕೆಡವಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಳಂಬದ ಭಾರ

2005ರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಹಂತದ (42 ಕಿ.ಮೀ.) ಮೆಟ್ರೊ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ₹ 6385 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಮುಗಿದಾಗ ₹14133 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿತ್ತು.

72 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗುವಾಗ ₹ 26405 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಇತ್ತು. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವಾಗ ವೆಚ್ಚವು ₹40614 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗವು 2017ರಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವಾಗ ₹2869 ಕೋಟಿ. 2024ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲು ಇಲ್ಲದೇ ಒಂದು ವರ್ಷ ತಡವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾದಾಗ ವೆಚ್ಚವು ₹7160 ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿತ್ತು.

ಹಂತ 3ಎ ಸರ್ಜಾಪುರ–ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ₹ 28405 ಕೋಟಿ ಬೇಕು ಎಂದು ಡಿಪಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿ ವರ್ಷ