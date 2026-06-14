ಭಾನುವಾರ, 14 ಜೂನ್ 2026
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ಕೆಂಪು ಮಾರ್ಗ: ₹2,920 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತ

ಹೆಬ್ಬಾಳ-ಸರ್ಜಾಪುರ ಮೆಟ್ರೊ: ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಿ.ಎಚ್‌
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
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