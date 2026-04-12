ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್‌ ಡೆಕರ್‌ ರಸ್ತೆ: ಶುರುವಾಗದ ಸಂಚಾರ

**ಬೆಂಗಳೂರು**: ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ರಾಗಿಗುಡ್ಡ– ಕೇಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಮಂಡಳಿವರೆಗಿನ ಡಬಲ್ ಡೆಕರ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯ (ಕೇಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಮಂಡಳಿ–ರಾಗಿಗುಡ್ಡ) 'ಡಬಲ್ ಡೆಕರ್' ಎರಡು ವರ್ಷವಾದರೂ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಕಂ ರೈಲ್ (ಡಬಲ್ ಡೆಕರ್) ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಯೋಜನೆಯು ₹449 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಗಿಗುಡ್ಡ ದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಮಂಡಳಿವರೆಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತ್ತು. 2024ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಿಯ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು.

ರಾಗಿಗುಡ್ಡದಿಂದ ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್ ಮತ್ತು ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಈ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ವಾಹನಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ ಮತ್ತು ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ವಾಹನಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಏರಿದರೆ 3.3 ಕಿ.ಮೀ. ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಳಿಯಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ತಿರುಗಿ ಬರಲು ಮೂರು ಯು ಟರ್ನ್ಗಳಿವೆ.

3.36 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ಎ. 1.10 ಕಿ.ಮೀ, ರ್ಯಾಂಪ್ ಬಿ. 280 ಮೀಟರ್, ರ್ಯಾಂಪ್ ಸಿ. 490 ಮೀಟರ್, ರ್ಯಾಂಪ್ ಡಿ. 1.14 ಕಿ.ಮೀ. ಹಾಗೂ ರ್ಯಾಂಪ್ ಇ. 230 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿದೆ. ರಾಗಿಗುಡ್ಡದಿಂದ ರೇಷ್ಮೆ ಮಂಡಳಿವರೆಗೆ ಲೂಪ್ ಮತ್ತು ಇಳಿಜಾರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ 2024ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ರೇಷ್ಮೆ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ರಾಗಿಗುಡ್ಡ ಕಡೆಗೆ 1.37 ಕಿ.ಮೀ. ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 2025ರ ಜೂನ್ ಒಳಗೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿತ್ತು.

**ಶೀಘ್ರ ಉದ್ಘಾಟನೆ:**

42 ಮೀಟರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಗಿರ್ಡರ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇಳಿಜಾರುಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದವು ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

**ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿರುವ ವಾಹನದಟ್ಟಣೆ**

'ವಿಪರೀತ ವಾಹನದಟ್ಟಣೆಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಗಿಗುಡ್ಡ–ರೇಷ್ಮೆ ಮಂಡಳಿ ರಸ್ತೆಯೂ ಒದಾಗಿದೆ. ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್–ಜಯದೇವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯ ದಟ್ಟಣೆ ವೇಳೆ ವಾಹನಗಳು ಆಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಡಬಲ್ ಡೆಕರ್ ರಸ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಭಾಗವಷ್ಟೇ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವೂ ತೆರೆದುಕೊಂಡರೆ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗ ಲಿದೆ' ಎಂದು ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಬಾಲಾಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.