<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರವೇಶದ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದ್ದು, ಆಪ್ಷನ್ ದಾಖಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ತನ್ನ ಆದ್ಯತೆಯ ಕೋರ್ಸ್, ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಲಿವೆ. ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಮಂಗಳವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ’ದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಚ್.ಪ್ರಸನ್ನ ಇಂತಹ ಹತ್ತು ಹಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದರು. </p>.<h3><strong>ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆಯೇ?</strong></h3>.<p>– ಸುಶ್ಮಿತಾ, ಮಸ್ಕಿ</p><p>ಹೌದು. ಆಪ್ಷನ್ ದಾಖಲಿಸಿ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬೇಕಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಹುದು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪೂರ್ವ ಸುತ್ತು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಸುತ್ತು ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನವರೆಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೀಟು ಸಿಗದವರಿಗೆ ನಂತರ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.</p>.<h3><strong>ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ?</strong></h3>.<p>– ಶರತ್, ಹೊಸಕೋಟೆ</p><p>ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಬುಧವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಕೆಇಎ) ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಹಾಗೂ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು.</p>.<h3><strong>ಅಂಗವಿಕಲರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪಟ್ಟಿ ಯಾವಾಗ?</strong></h3>.<p>– ಲಿಂಗ್ಡೋ, ಬೀದರ್</p><p>ಅಂಗವಿಕಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದ ವೈದ್ಯರು ವರದಿಯನ್ನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಇದೆ. ಅಂಗವಿಕಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಕೋಟಾ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<h3>ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ನಂತರ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರವೇಶ ಕಡ್ಡಾಯವೇ?</h3>.<p>– ಮಹೇಶ, ಕಲಬುರಗಿ </p><p>ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಆಪ್ಷನ್ ದಾಖಲು ಮಾಡುವಾಗ ಗರಿಷ್ಠ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು </p>.<h3>ಮಗನ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟು ಸಿಗಲಿದೆಯೇ ?</h3>.<p>– ಜ್ಯೋತಿ, ಕಮಸಾಗರ</p><p>ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟು ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ, ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇದ್ದರೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವ ಕಾಲೇಜು, ವಿಭಾಗ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜು, ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸೀಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೆಇಎ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಕೆಇಎ ಚಾಟ್ ಬಾಟ್ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು.</p>.<h3>ಆಪ್ಷನ್ ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕ ಯಾವಾಗ?</h3>.<p>– ಕಾಶಿನಾಥ್ ಮಾದರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ </p><p>ಪ್ರತಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೀಟುಗಳ ಲಭ್ಯತಾ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೀಟು ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು</p>.<p>– ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ?</p>.<p>– ಜೂಹಿಜೂವಾ,ಭದ್ರಾವತಿ</p><p>ಎರಡು, ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಕೆಇಎ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಪ್ಷನ್ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು</p>.<h3>ಆಪ್ಷನ್ ದಾಖಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಿತ್ತು. ಮಗಳು ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ?</h3>.<p>– ರೇಖಾ, ಕೊಡಗು</p><p>ಸದ್ಯ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಡೆ ಗಮನಹರಿಸಲಿ. ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಆಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಆಪ್ಷನ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ, ನಂತರ ನೀಟ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಆಪ್ಷನ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು. </p>.<h3>ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ದಾಖಲೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?</h3>.<p>– ಸುಷ್ಮಾ, ಮೈಸೂರು</p><p>ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಇಎ ಕಚೇರಿಗೆ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾಲೇಜು ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಇಎಗೆ ಬಂದು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು</p>.<h3>ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಿಇಟಿ ಮೂಲಕ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಬೇಕು?</h3>.<p>– ವಿನುತಾ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ</p><p>ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀಟ್ ಬರೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದು </p>.<h3>ತಮ್ಮನಿಗೆ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ–ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ 23 ಸಾವಿರ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೀಟು ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ?</h3>.<p>– ಸೌಮ್ಯಾ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ</p><p>ಈ ವರ್ಷ ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ನವರಿಗೆ ಸೀಟು ದೊರಕಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಕೆಇಎ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>