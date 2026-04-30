ನೆಹರೂ ತಾರಾಲಯದಲ್ಲಿ ‘ವಾಯೇಜರ್‌’ ನೌಕೆಯ ಪಯಣದ ಆಕಾಶ ಮಂದಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ತಾರಾಲಯಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ವಾಯೇಜರ್-1 ಮತ್ತು 2 ನೌಕೆಗಳ ಪಯಣದ ಕುರಿತ 'ಆಕಾಶ ಮಂದಿರ' ಪ್ರದರ್ಶನ (ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ) ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.

'ವಾಯೇಜರ್ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪಯಣ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತಾರಾಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಎಸ್. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಎನ್. ಎಸ್. ಬೋಸರಾಜು ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಆರ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಗುರುವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ಬಳಿಕ ಎ.ಎಸ್. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸೌರ ಮಂಡಲ ದಾಟಿದ ಮೊದಲ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಯಂತ್ರ ವಾಯೇಜರ್ ನೌಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ನೌಕೆಯು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಆಕಾಶ ನೌಕೆಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.

ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾನವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಶೋಧದ ಕನಸು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನೆರವಿನೊಡನೆ ಕೈಗೊಂಡ ನಿರಂತರ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಕುರಿತು ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 33 ನಿಮಿಷಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು.

ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಮಯ: ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ತಾರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏ.30 ರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4:30 ಹಾಗೂ 5:30ಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಲಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:30 ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30ಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ₹100, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ₹60 ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡಕ್ಕೆ ₹50 ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 3 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಕಾಶ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ.