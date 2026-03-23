ಬೆಂಗಳೂರು–ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ನೈಸ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಬೆಂಗಳೂರು–ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ದೀಪಾಂಜಲಿ ನಗರ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ನಂದಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ (ನೈಸ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ 1.5 ಕಿ.ಮೀ. ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನೈಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪಥದ ರಸ್ತೆ ಇರುವ ದೀಪಾಂಜಲಿ ನಗರ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಪಿಇಎಸ್ ಕಾಲೇಜು ಬಳಿಯ ನೈಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಜತೆಗೆ ಚಲ್ಲಘಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿ ದಟ್ಟಣೆ ತಗ್ಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯನಗರ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಭಾಗದಿಂದ ನೈಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬನಶಂಕರಿ, ಶ್ರೀನಗರ ಕಡೆ ಸಂಚರಿಸುವವರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಪಥದ ರಸ್ತೆಯು ದೀಪಾಂಜಲಿ ನಗರ ಜಂಕ್ಷನ್ (ಬಿಎಚ್ಇಎಲ್ ವೃತ್ತವನ್ನು) ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿಯ ಪಿಇಎಸ್ ಕಾಲೇಜು ಬಳಿಯ ನೈಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಈ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾರ್ಯ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿತ್ತು. ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ, ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗೆರೆ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು.</p>.<p>ದೀಪಾಂಜಲಿ ನಗರದಿಂದ 11 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಚಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಮಯ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ನೈಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ.</p>