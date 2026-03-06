ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್‌ಗೆ ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಭೇಟಿ

ಮನೋರೋಗಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳು: ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 6.80 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ನೋಂದಣಿ
ವರುಣ ಹೆಗಡೆ
Published : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 1:32 IST
Last Updated : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 1:32 IST
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ.
– ಡಾ. ಪ್ರತಿಮಾ ಮೂರ್ತಿ, ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕಿ
bengaluruNimhans

