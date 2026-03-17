ಪ್ರಭುತ್ವದಿಂದ ‘ಚಲೇ ಆವ್’ ಚಳವಳಿ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ

'ಬೆಂಗಳೂರು': 'ಪ್ರಭುತ್ವವು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಜತೆಗೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಆಶಯಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅಂದು 'ಚಲೇ ಜಾವ್' ಚಳವಳಿ ನಡೆಸಿದರೆ, ಇಂದು 'ಚಲೇ ಆವ್' ಚಳವಳಿ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ವಿದೇಶಿಯರ ಕೈಗೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಗತಿ ಪರ ಚಿಂತಕ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಶಿಕ್ಷಣ ದತ್ತಿ, ಹೊಸತು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೂ ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿರಂಜನರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ, ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ನಿರಂಜನ ಅವರು ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ನೋವಿನ ನಡುವೆಯೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಚಲೇ ಜಾವ್ ಚಳವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕಯ್ಯೂರು ರೈತ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ 'ಚಿರಸ್ಮರಣೆ' ಕಾದಂಬರಿ ರಚಿಸಿದರು. ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಕನಸಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಂದು ಪ್ರಭುತ್ವ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅಂದು ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ 'ಚಲೇ ಜಾವ್' ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ನೆಲ, ಜಲದ ಜತೆಗೆ, ಕಡಿಮೆ ವೇತನಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನೂ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನದಿಂದ ಪಡೆದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಅಮೆರಿಕವು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೆಂದರೆ ಏನು? ನವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಯಾವ ರೀತಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಯುವಜನರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.

ನಿರಂಜನ ಅವರ ಜತೆಗಿನ ಒಡನಾಟ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡ ಸಾಹಿತಿ ಜಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ, 'ನಿರಂಜನ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಪುರೋಗಾಮಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುರೋಗಾಮಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ನಿರಂಜನ, ಅ.ನ.ಕೃಷ್ಣರಾಯ, ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟೀಮನಿ ಮೊದಲಾದವರು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಡುವೆಯೂ ನಿರಂಜನ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ಕಥಾ ಕೋಶ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಡಪಂಥೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಲೇಖಕಿ ಎನ್. ಗಾಯತ್ರಿ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಆನಂದಪ್ಪ ಐ. ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.