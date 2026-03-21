ಯುವಶಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ: ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ: 'ಯುವಶಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಕೆಂಗೇರಿ ಗಣೇಶ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಸ್ಟಿಎಸ್ ಕಪ್-2026 ಟೆನಿಸ್ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಬರೀ ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಯುವ ಜನತೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸನ್ನಡತೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಅರಿವಿದ್ದವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದರು.

ಎಸ್.ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಇದ್ದು, ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಕ್ಷೇತ್ರವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರದ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಸಂಗೀತ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.

ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಕೆ.ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಿಶಾಂತ್ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಎಸ್.ಟಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಕೆ.ಪಿ.ನಂಜುಂಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಮಹಾಮಂಡಲ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇ.ದೊಡ್ಡನಾಗಯ್ಯ, ನಿವೃತ್ತ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಬೋರೇಗೌಡ ಇದ್ದರು.

ವಿಜೇತ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ, ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ, ಬೌಲರ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ, ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ 365 ತಂಡಗಳಿಗೆ ತಲಾ ₹12 ಸಾವಿರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.