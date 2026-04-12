ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಮಗಾರಿ | ₹38 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ: ವರದಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಜಲಮಂಡಳಿ, ಬೆಸ್ಕಾಂ, ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್, ನಗರ ಪೊಲೀಸ್, ಬಿಎಂಟಿಸಿಗಳಿಂದ 2021–22ರಲ್ಲಿ ₹38 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗ<br>ಆಗಿಲ್ಲ. ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಜನಾಗ್ರಹ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಜನಾಗ್ರಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ‘ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿಬೇಟ್ಸ್’ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸಂವಾದ <br>ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ‘ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ– ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ’ ಎಂಬ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯನ್ನು ಶನಿವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಂಚಾರದ ದಟ್ಟಣೆ, ನೀರಿನ ಕೊರತೆ, ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ , ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳು ನಗರದ ನಾಗರಿಕರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ, ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಾಗ್ರಹ ಸಂಸ್ಥೆಯು, 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು 12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹38 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅಂಕಿ–ಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಕೊರತೆ ಇದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತವಾದ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ) ವ್ಯಯವಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಇತರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶೇ 34ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಬಹುತೇಕ ಸಂಸ್ಥೆ<br>ಗಳಿಗೆ ಅದರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ವರದಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ‘ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ’ ಎಂಬ ಸಂವಾದ ಶನಿವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>‘ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡು<br>ವುದು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತದ ಮೂಲ<br>ಭೂತ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಕೊರತೆ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆಯೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸಂಯೋಜಿತ ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಲಭ್ಯ<br>ವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನಾಗರಿಕರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ<br>ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ಕಾರವೂ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಿತ<br>ಆಗಿರುತ್ತದೆ’ ಎಂಬುದು ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>‘ಮಾಹಿತಿ, ಅಂಕಿ–ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಪರಿ<br>ಗಣಿಸಬಾರದು. ಬದಲಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸು<br>ವುದು, ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ವರದಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಬಜೆಟ್, ಟೆಂಡರ್, ಯೋಜನಾ ವರದಿ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ<br>ವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರ<br>ಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲು, ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<blockquote>ಶಿಫಾರಸು</blockquote>.<ul><li><p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಪಾರದರ್ಶಕ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಡಿ ತರಬೇಕು.</p></li><li><p>ನಗರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚದ ‘ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್’ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು.</p></li><li><p>ಯೋಜನೆ ಮಟ್ಟದ ವಿವರಗಳು, ವಾರ್ಡ್ವಾರು ಮತ್ತು ವಲಯವಾರು ವೆಚ್ಚದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ವಿತರಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು.</p></li></ul>.<h2>ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ</h2><p>‘ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರದಿದ್ದರೆ, ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ದೊರಯದಿದ್ದರೆ ಆಡಳಿತ ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವ್ಯಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ’ ಎಂದು ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಮಾಜಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಪದ್ಮನಾಭ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p><p>‘ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆಮ್ಲಜನಕವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಸಹ ಅಗತ್ಯ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದರೂ, ಜನರು ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿದಾಗ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವ ನಂಬಿಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ’ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್ ವಾಜಿದ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p><p>‘ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವಿತರಣೆಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾಗರಿಕರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಊರ್ವಾಣಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಮೀರಾ ಕೆ ನುಡಿದರು.</p><p>‘ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಜಿಬಿಎ ಮತ್ತು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ನಡುವೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸುವ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿಧಿಗಳು ನಿಖರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಲಾದ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ವೆಚ್ಚ, ಅವಧಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರಗಳು, ಮಾಡಲಾದ ಪಾವತಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು’ ಜನಾಗ್ರಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>