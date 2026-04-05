ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧ ಮುಗ್ಧ ಜನರ ಮಾರಣ ಹೋಮ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ, 'ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು' ಎಂಬ ಘೋಷ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಆಳಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಭವನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>'ಯುದ್ಧ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ', 'ಯುದ್ಧ ಬೇಡ, ಮಾನವೀಯತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ', 'ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ', 'ನಾನು ಯುದ್ಧ ವಿರೋಧಿ, ಶಾಂತಿ ಬೇಕು' ಮುಂತಾದ ಘೋಷಣೆಗಳಿರುವ ಭಿತ್ತಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಶಾಂತಿ ಪರವಾದ ತಮ್ಮ ನಿಲುವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಲ್ಲದೆ, 'ರಘುಪತಿ ರಾಘುವ ರಾಜಾರಾಂ...' ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಗಾಂಧಿಯ ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆಯ, ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯ ದೇಶ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧೋನ್ಮಾದದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿರುವ ದೇಶಗಳ ಮುಗ್ಧ ಜನರ ಮಾರಣ ಹೋಮವನ್ನು ಖಂಡಿಸದೆ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದು ಅಪರಾಧ. ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೇ ಅಪಮಾನ. ಹೀಗಾಗಿ. ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಂಠ ಮೂರ್ತಿ, ಮೋಹನ್ ಕೊಂಡಜ್ಜಿ, ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ನಾಗೇಶ ಹೆಗಡೆ, ರಾಮ ಮನೋಹರ, ಸಿರಿಮನೆ ನಾಗರಾಜ್ ಮೊದಲಾದವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>