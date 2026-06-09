ಒಎಂಆರ್‌– ಸಿಲ್ಕ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌: ಎಲಿವೇಟೆಡ್‌ ಕಾರಿಡಾರ್‌

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಹಳೆ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ₹1,300 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಉದ್ದೇಶಿತ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್, ಮರಗಳ ಸಾಲುಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ (ವೃಕ್ಷ ಪಥ) ಇಂದಿರಾನಗರದ ಮೂಲಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮೆಟ್ರೊ ಸ್ಟೇಷನ್, ಇಂದಿರಾನಗರದ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ, ಸಿಎಂಎಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 100 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಮಡಿವಾಳದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ (ಡಿಪಿಆರ್) ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ‘ಐ ಚೇಂಜ್ ಇಂದಿರಾನಗರ’ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರು, ‘ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾಗರಿಕರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಇಂದಿರಾನಗರದ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ, 100 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಲು ಸುರಂಜನ್ದಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬಿ–ಸ್ಮೈಲ್) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಡಿಪಿಆರ್ ಪ್ರಕಾರ, 11.62 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಕಾರಿಡಾರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಈಜಿಪುರ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ 11 ಹೊಸ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಒಂದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹೊಸ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ವೈಟ್ಟಾಪಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲುಸಾಲಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಮರಗಳು, ನಾಗರಿಕ ಸ್ನೇಹಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿವೆ.</p>.<p>ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಗಾಗಲಿದ್ದು, ಇಂದಿರಾ ಗೇಟ್ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಸಿಗ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿಯ ತಿರುವು ಹೊಂದಲಿದೆ. ದೊಮ್ಮಲೂರು ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಬಳಿ, ಒಂದು ರ್ಯಾಂಪ್ ಒಳವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಇರಲಿದೆ. ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯವರೆಗೂ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಡೆಕರ್ ಮೆಟ್ರೊಗೆ ಈ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವವಿದೆ. 24 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಡಿಪಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಿ–ಸ್ಮೈಲ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಳೆ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ನಡುವಿನ ವಾಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಈಜಿಪುರ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇಂದಿರಾನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಚಾರವಿರುತ್ತದೆ. ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಇರುವುದು ನಿಜ. ಆದರೆ, ಇಂದಿರಾನಗರದ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿಎಂಎಚ್ ರಸ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಿರಿದಾಗಿವೆ. ಹೊಸ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ದೂಳು ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಖಾತರಿ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಇಂದಿರಾನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಸತೀಶ್ ರಾವ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಐ ಚೇಂಚ್ ಇಂದಿರಾನಗರ’ದ ಸ್ನೇಹಾ ನಡಿಹಾಲ್, ‘ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯ ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಅನನಕೂಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾಗರಿಕರು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನನುಕೂಲ ಮಾಡಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>11.2 ಕಿ.ಮೀ ಮಾರ್ಗ: ಹಳೇ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆವರೆಗೆ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ (ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮೆಟ್ರೊ ಸ್ಟೇಷನ್– ಇಂದಿರಾನಗರ– ಹಳೇ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ– ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ– ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್)</p><p>₹1,300 ಕೋಟಿ: ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ (ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ₹852 ಕೋಟಿ, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ₹171.38 ಕೋಟಿ, ಜಿಎಸ್ಟಿ, ಪಿಎಂಸಿ ಇತ್ಯಾದಿ ₹276.62 ಕೋಟಿ)</p><p>ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ‘ಅಲ್ಟ್ರಾ ಹೈ ಪರ್ಫಾಮನ್ಸ್ ಫೈಬರ್ ರಿ-ಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್’ (ಯುಎಚ್ಪಿಎಫ್ಆರ್ಸಿ)</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>