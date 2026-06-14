ಭಾನುವಾರ, 14 ಜೂನ್ 2026
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ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ

ಚಿಕ್ಕಬಿದರಕಲ್ಲು ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣ ಎದುರಿನ ರಸ್ತೆ ದಾಟಲು ಹರಸಾಹಸ
ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
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ಪ್ರತಿ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದಾಟಲು ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಸಿಗ್ನಲ್‌ ದೀಪಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು.
-ಗೀತಾಶ್ರೀ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ
ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ದಾಟುವ ಸಂಕಟವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು.
-ಮಧುಸೂದನ್‌, ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಉದ್ಯೋಗಿ
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