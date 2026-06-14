ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ

<p><strong>ಪೀಣ್ಯದಾಸರಹಳ್ಳಿ:</strong> ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆಯ ಚಿಕ್ಕಬಿದರಕಲ್ಲು ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣದ ರಸ್ತೆ ದಾಟುವುದು ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ –ಹೀಗೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ರಸ್ತೆ ದಾಟಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ದಾಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ವಾಹನಗಳು ನುಗ್ಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕಾಯಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪಾದಚಾರಿಗಳು ‘ಏನಾದರಾಗಲಿ’ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಅಪಾಯವನ್ನು ಮೈಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರಿನ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಚಾರವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರಿಗೆ ಇರುವ ಕೆಳಸೇತುವೆ ಮೂಲಕ ಚಿಕ್ಕಬಿದರಕಲ್ಲು ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆಗೆ ಜನ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. </p>.<p>ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲಮಂಗಲದಿಂದ ನಗರದ ಕಡೆಗೆ ಭಾರಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ರಸ್ತೆ ಉಬ್ಬುಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಕೂಡ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಿದೆ.</p>.<p>ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣ ಬರುವ ಮುಂಚೆ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಷ್ಟೇ ರಸ್ತೆ ದಾಟುತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೆಟ್ರೊ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಜನ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ವೃದ್ಧರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದಾಟುವುದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು, ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ಪ್ರತಿ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದಾಟಲು ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. </blockquote><span class="attribution">-ಗೀತಾಶ್ರೀ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ</span></div>.<div><blockquote>ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ದಾಟುವ ಸಂಕಟವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು.</blockquote><span class="attribution">-ಮಧುಸೂದನ್, ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಉದ್ಯೋಗಿ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>