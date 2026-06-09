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ಚಿಂದಿ ಗೋದಾಮು: ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ

ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್
Published : 9 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 9 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
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ಎರಡು ಕಡೆ ಅನಧಿಕೃತ ಗೋದಾಮುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದೆಡೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವೆ
-ಎಸ್. ಮುನಿರಾಜು ಶಾಸಕ
bengaluruPeenya dasarahalli

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