ಚಿಂದಿ ಗೋದಾಮು: ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ

<p><strong>ಪೀಣ್ಯ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ:</strong> ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಎಸೆದ ಕಬ್ಬಿಣ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ, ದುರ್ನಾತ ಬೀರುವ ಹಸಿ ಕಸ, ಸೊಳ್ಳೆ, ಚೇಳು, ಹೆಗ್ಗಣ, ಹಾವುಗಳ ಕಾಟ, ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ...</p>.<p>–ಪೀಣ್ಯ 2ನೇ ಹಂತದ ಜಿಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಡಾವಣೆ, ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ನಗರ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವು.</p>.<p>‘ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಿರುವ ಚಿಂದಿ ವಸ್ತುಗಳ ಗೋದಾಮುಗಳು ತೀವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಿವೆ. ದಪ್ಪನೆಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಚೂರು ಮಾಡಲು ಜೋರಾಗಿ ಬಡಿಯುವುದರಿಂದ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ’ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಆರೋಪ.</p>.<p>‘ಗೋದಾಮುಗಳಿಂದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಗ್ಗಣಗಳು, ಸೊಳ್ಳೆ, ಹಾವುಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ನಮಗೆ ವಾಸಿಸುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಗೋದಾಮುಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನಿವಾಸಿ ಶಿಲ್ಪಾ ರಾಣಿ ವಿಷಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಹಲವೆಡೆ ಇಂಥ ಗೋದಾಮುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಗೋದಾಮುಗಳನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ನಿವಾಸಿ ಉಮೇಶ್ ರಾವಣ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಗುರು ನಿಶ್ಚಲ್, ‘ಶಾಸಕರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಗೋದಾಮುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><blockquote>ಎರಡು ಕಡೆ ಅನಧಿಕೃತ ಗೋದಾಮುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದೆಡೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವೆ </blockquote><span class="attribution">-ಎಸ್. ಮುನಿರಾಜು ಶಾಸಕ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>