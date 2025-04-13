ಏ. 4, 5ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಡೆಕ್ಕನ್‌ ಹೆರಾಲ್ಡ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಡ್ಯುವರ್ಸ್‌ ಮೇಳ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದರ್ಶನವಾದ 'ಎಡ್ಯುವರ್ಸ್' ಮೇಳವನ್ನು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಮತ್ತು 'ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್' ಏಪ್ರಿಲ್ 4 ಮತ್ತು 5ರಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದ ಗಾಯತ್ರಿ ವಿಹಾರ್ನಲ್ಲಿ (ಗೇಟ್ ನಂಬರ್ 4) ಆಯೋಜಿಸಿವೆ.

ಈ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಅಮಿಟಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ: ನಿರ್ವಹಣೆ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕಾನೂನು, ಆನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು, ಲಿಬರಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ, ಫ್ಯಾಷನ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 50 ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಅಂತರ್ಶಿಸ್ತೀಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಉದ್ಯಮ-ಸಂಯೋಜಿತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಿವ ನಾಡಾರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್: ಪ್ರಗತಿಪರ, ನವೀನ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಂಶೋಧನಾ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಾಲ್ಕು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಶಿಪ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮಾನಿಟೀಸ್ ಆಂಡ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿವೆ.

ಸಿಎಂಆರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ: ನ್ಯಾಕ್ 'ಎ' ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಉತ್ತಮ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. 'ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯದ ಅರಿವು' ಎಂಬ ಮೂರು ಸ್ತಂಭಗಳ ಮೇಲೆ ಇದರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಡಿಪಾಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನೈಜ ಜಗತ್ತಿನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ: ನ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಐಆರ್ಎಫ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಕಾನೂನು, ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವಿಜ್ಞಾನ, ಡಿಸೈನ್, ಮಾಧ್ಯಮ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮತ್ತು ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪದವಿಪೂರ್ವ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮತ್ತು ಪಿಎಚ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ: ಪರಂಪರಾಗತ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಐಒಟಿ, ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ನಂತಹ ನವ ತಂತ್ರಜ