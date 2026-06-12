ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ‘ರೀಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ’ ವಿಜೇತರ ಪರಿಚಯ

<blockquote>ಧೀರಜ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ</blockquote>.<p>ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಟಪಾಡಿಯ ತ್ರಿಶಾ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಧೀರಜ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಅವರು ಕಥೆಗಾರರಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇವರು ಬರೆದ ಮೊದಲ ಪುಸ್ತಕ ‘ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕತೆಗಳು’ ಕರ್ನಾಟಕ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಬರಹಗಾರರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕಥೆ ಬರೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಇವರು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 2200 ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಏಕಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರು ಧೀರಜ್ ಅವರು, ತಮ್ಮ ನಟನೆಗಾಗಿ ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ 2 ಕಿರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ‘ಬಲೇ ಬುಲಿಪಾಲೆ’ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಇವರು, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬಹುಮಾನ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶನ, ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಬರವಣಿಗೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ತರಗತಿಗಳು, ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಹೀಗೆ ಸರ್ವತೋಮುಖವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ’ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ‘ರೀಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ’ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಇವರ ವಿಡಿಯೊ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯೌವನವೇ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೂ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅರ್ಹರು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸೊಗಸಾದ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<blockquote>ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯಕ್</blockquote>.<p>ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿ.ಸಿ.ರೋಡ್ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯಕ್, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೊಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ನಟನೆ, ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಬರಹದಲ್ಲಿ ಇವರು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಆಲ್ಪಂ ಸಾಂಗ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮರ, ಗಟ್ಟಿಮೇಳ, ಸದ್ದಿಲ್ಲದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇವರ ಆಲ್ಬಂ ಸಾಂಗ್ಗಳಾಗಿವೆ. </p><p>ಸಿನಿಮಾವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಇವರು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೀಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇವರು ಕಳುಹಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೊ, ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು, ತನ್ನ ತಂದೆ–ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಅವರ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಹುಡುಗರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ರೀಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ತೋರಿಕೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<blockquote>ಸ್ನೇಹಾ ಶಂಕರ್ ಶೇಟ್</blockquote>.<p>ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ನೇಹಾ ಶಂಕರ್ ಶೇಟ್ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ಅವರು. ಬಿ.ಕಾಂ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು, ಇದೀಗ ಸಂಸಾರದ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಡುಗೆ, ನೃತ್ಯ, ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂಬ ಹೆಬ್ಬಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೀಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸ್ನೇಹಾ ಅವರು ಕಳುಹಿಸಿದ ರೀಲ್ಸ್ ವಿಡಿಯೊ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮತ್ತು ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಸ್ನೇಹಾ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಮದುವೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ–ಸ್ನೇಹ ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಸಂಬಂಧವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>