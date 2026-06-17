ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣ | ₹200 ಕೋಟಿ ನಾನೆಲ್ಲಿಂದ ತರಲಿ?: ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ‘ಎಸ್ಐಟಿ ರಚನೆಯಾದ ಆರಂಭದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ನಿಜ. ನಾನು ಎಸ್ಐಟಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಣವ್ ಮೊಹಂತಿ ಅವರಿಗೆ ಆಗಲೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಡೀಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ರಾಜ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಚಿನ್ನಯ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಿನ ಗಿರೀಶ್ ಮಟ್ಟಣ್ಣನವರ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದವರು ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಮೊಹಂತಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ನಾನು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದೆ. ನೀನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ ಊರೇ ಕೊಂಡಾಡಲಿದೆ. ನಾನೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆಗ ಭೇಟಿಯಾಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ. ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಬೇಡ. ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ಮೊಹಾಂತಿ ಅವರಿಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮಂಡ್ಯದವರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೆಲುಗು ಮಿಶ್ರಿತ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಮೊಹಂತಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ತನಿಖೆಗೆ ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೊಹಂತಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರ ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಮೊಹಂತಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅವನು ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಅವನ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಗಿರೀಶ್ ಮಟ್ಟಣ್ಣನವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮುಖತಃ ಭೇಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಕರೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಮೊದಲನೇ ಕರೆ. ಮಟ್ಟಣ್ಣನವರನ್ನಾಗಲಿ, ಆಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಈಗ ಚಿನ್ನಯ್ಯನಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ₹ 200 ಕೋಟಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬಿಂಬಿಸಿದವು. ₹ 200 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ನಾನೆಲ್ಲಿಂದ ತರಲಿ? ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿ? ವಿಷಯವನ್ನು ತಿರುಚಿ ನನಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಧರ್ಮ ವಿರೋಧಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುತ್ತೀರಿ’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನಾನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸೌಜನ್ಯ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆದ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಗ್ರಹ. ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವರು ಎಲ್ಲೋ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಯಾದವರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳೇ. ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.</p>.<p><strong>‘ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ಹಿಂದು ವಿರೋಧಿಯೇ’</strong></p><p>‘ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ. ಅವರನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುವುದು ಯಾಕೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p><p>‘ನಾನು ಶಾಶ್ವತ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಎಡಪಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ವಿವಿಧ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲೇ ಅನ್ಯಾಯ ಆದರೂ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದನ್ನು ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪರ ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><blockquote>ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರನ್ನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಾನ್ಯಾಕೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿ.</blockquote><span class="attribution">- ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>