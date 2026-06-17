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ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣ | ₹200 ಕೋಟಿ ನಾನೆಲ್ಲಿಂದ ತರಲಿ?: ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 15:31 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 15:31 IST
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ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರನ್ನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಾನ್ಯಾಕೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿ.
- ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ
DharmastalaPrakash Raj

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