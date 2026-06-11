<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜ್ ಗ್ರೂಪ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬಿಎಸಿಎಲ್) ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆತಿಥ್ಯ, ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಾಣ (ಹಬ್) ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇರ್ಫಾನ್ ರಜಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣ ನಿಯಮಿತದ (ಬಿಐಎಎಲ್) ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಹರಿ ಮರಾರ್ ಗುರುವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸುಮಾರು ₹1,800 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. 2031ರ ಮಾರ್ಚ್ ಒಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಮಾವೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ, ‘ಸೇಂಟ್ ರೆಜಿಸ್’ ಮತ್ತು ‘ಮ್ಯಾರಿಯಟ್ ಮಾರ್ಕ್ವಿಸ್’ನಂಥ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ, ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆಗಳು ಇರಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಕರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಆತಿಥ್ಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ ಎಂದರು. </p>.<p>‘ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ರಿಯಾಯಿತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸುಮಾರು 4,000 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 400 ಎಕರೆಯನ್ನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆತಿಥ್ಯ, ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಹಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ’ ಎಂದು ಮರಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 110 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಗೋ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತಿತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, 20 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿಯ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಯಾನ, ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿಗಳ ಅರೆನಾ, ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಲಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಗರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದೂರದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇರ್ಫಾನ್ ರಜಾಕ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಜೆಎಂಟಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ರಜಾಕ್, ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಜೆಎಂಡಿ ಒಮರ್ ಬಿನ್ ಜಂಗ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>