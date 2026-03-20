ಬೆಂಗಳೂರು: ಜಾಲಹಳ್ಳಿಯ (ಪಶ್ಚಿಮ) ಪ್ರಿನ್ಸ್ಟೌನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ₹1.73 ಕೋಟಿ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪದಡಿ 18 ಮಂದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿವಾಸಿ ನಿಶಾ ಜಂಗ್ರಾ ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.

ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಪುನ್ನೆನ್, ಖಜಾಂಚಿ ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಯಕರ್, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂದೀಪ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಶರಣಪ್ಪ, ಸದಸ್ಯರಾದ ನಂದಿನಿ ಕುಳ್ಳೊಳ್ಳಿ, ವಿನಾಯಕ ಬೈಹಟ್ಟಿ, ದುಂಡಪ್ಪ ಎಸ್. ಕುಮಾನಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್, ಟೀನಾ ವನ್ನಾರ, ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿ ರವಿಶಂಕರ್, ಪಲ್ಲವಿ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಕವಿತಾ ಶಿವ್ಹಾರೆ, ಬುಷ್ರಾ ವಲಪ್ಪಿರ್, ರೇಷ್ಮಾ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಹಿರೇಮಠ, ಸಂಗಮೇಶ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಕಿರಣ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.

ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?: 'ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಘವು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹಾಗೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿದೆ. 2023–24 ಹಾಗೂ 2024–25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು, ಸಂಘದ ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ನಿಶಾ ಜಂಗ್ರಾ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.