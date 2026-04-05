ಹೂಡಿಯಿಂದ ಸಾದರಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ತಡೆ: ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ: ಹೂಡಿಯಿಂದ ಸಾದರಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ತೆರೆಯುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸಾದರಮಂಗಲ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಕುಳಿತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಹೂಡಿಯಿಂದ ಸಾದರಮಂಗಲ, ಬೆಳತ್ತೂರು, ಕುಂಬೇನಾ ಅಗ್ರಹಾರ, ಕಾಡುಗುಡಿ, ವೈಟ್ಫೀಲ್ಢ್ ಕಡೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ 60 ಆಡಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ಏಕಾಏಕಿ ರಾತ್ರಿ ಮುಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಸಾದರಮಂಗಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸುಮಾರು 20 ಗ್ರಾಮದ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಇತ್ತು. ಜನರು ನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತೆರಳಲು ಇದೇ ಮಾರ್ಗ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಕಾರಣವೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ತೊಂದರೆ ನೀಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲು ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವುದಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅರವತ್ತು ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪಾಲಿಕೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಜಲ್ಲಿ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಿದೆ. ಕೋಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದು ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಮೀತಿಮಿರಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ತುರ್ತಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಮರ್ಪಕವಾದ ದಾರಿಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಇಬ್ಬರು ರೋಗಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಐದಾರು ಕಿಮೀ ಸುತ್ತಿ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಅಸಹಾಯಕತೆ ತೋಡಿಕೊಂಡರು.