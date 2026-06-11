ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಾಲಕಿಯ ಶ್ವಾಸನಾಳ ಸೇರಿದ್ದ ಪುಶ್ ಪಿನ್!

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ನಗರದ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ಶ್ವಾಸನಾಳದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪುಶ್ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಯಶವಂತಪುರದ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಬ್ರಾಂಕೋಸ್ಕೋಪಿ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೊರ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಹೆಣ್ಣೂರು ರಸ್ತೆಯ ದಂಪತಿ ಜೂನ್ 4ರಂದು ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಬಾಲಕಿಯು ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. </p>.<p>‘ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ತೀವ್ರ ಅಸ್ತಮಾ ಎಂಬಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಎಕ್ಸ್-ರೇ, ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಶ್ವಾಸನಾಳದಲ್ಲಿ ಮೊನಚಾದ ವಸ್ತುವೊಂದು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿತು’ ಎಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ಮಕ್ಕಳ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಗಣೇಶ್ ಪ್ರತಾಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಒಳಪದರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಬ್ರಾಂಕೋಸ್ಕೋಪಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ, ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. ಕೂಡಲೇ ಮಗುವಿನ ಶ್ವಾಸನಾಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿತು. ನಿರಂತರ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಮ್ಮು ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಯಾವುದೇ ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಮಾ ಇತಿಹಾಸವಿಲ್ಲದ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ತೀವ್ರ ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಉಬ್ಬಸದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಅಥವಾ ಆಟವಾಡುವ ವೇಳೆ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸನಾಳದೊಳಗೆ ವಸ್ತು ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>