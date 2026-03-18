ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೊಂದು ಅಪರೂಪದ ‘ಪುಷ್ಪಯಾಗ’

ಶ್ರೀ ರಾಮನವಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ (ಮಾರ್ಚ್ 27) ನಗರದ ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಅಭಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ 'ಪುಷ್ಪಯಾಗ'ವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀವಜ್ರಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸುಮಾರು 150 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹಳೆಯದಾದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪುಷ್ಪಯಾಗ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿದೆ.

ಏನಿದು ಪುಷ್ಪ ಯಾಗ?

ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳೂ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಎತ್ತಿದಂತೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮೋರೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಸ್ತುವಾದ ಹೂವನ್ನೂ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಪದ್ಧತಿ.

ದೇವರಿಗೆ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ವಾಸನೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ವಾಸನೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಪುಷ್ಪಯಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಒಂದು ಹಿಡಿ ಸುವಾಸನೆ ಭರಿತ ಹೂವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ತಾವರೆ, ಕುಮುದ ಇಂತಹ ತಾವರೆಯ ಪ್ರಬೇಧದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇದಗೆ, ಮರುಗ,ದವನ,ತುಳಸಿ, ಮಲ್ಲೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆ, ದಂಡೆ, ಸೇವಂತಿಗೆ, ಗುಲಾಬಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸುಗಂಧ ಭರಿತ ಪುಷ್ಪಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ವಿಜಯದಾಸರ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ 'ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರಾ' ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಪುಷ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ.

ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಾಮನವಮಿಯ ದಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಗೆಯ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರ್ಥ ಯಾಗದ ಕುಂಡಕ್ಕೆ ಹೂವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮಂತ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಫಲವೂ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಪಿಸುವ ಒಂದೊಂದು ಪುಷ್ಪವೂ ಸುವರ್ಣ ಪುಷ್ಪಕ್ಕೆ ಸಮ.

ಐದು ಬಣ್ಣಗಳ ಹೂವಿನ ರಾಶಿಗೆ ಪೂಜೆ, ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಪಟ್ಟಾಬಿ ರಾಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಕೆರೆಯ ನೀರನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದಂತೆ. ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಅನನ್ಯ ರೀತಿಯ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಯಜ್ಞವಿದು.