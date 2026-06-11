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ಕಸ: ₹10,000 ಕೋಟಿ ಕಿಕ್‌ ಬ್ಯಾಕ್‌– ಆರೋಪ

35 ವರ್ಷ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ₹39,000 ಕೋಟಿ * ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಆರ್‌.ಅಶೋಕ ದೂರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
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ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಸದಲ್ಲಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಹಗರಣ ಇದೇ ಮೊದಲು. ಇದು ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ನ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಟೆಂಡರ್‌ ಆಗಿದೆ.
–ಆರ್.ಅಶೋಕ, ವಿರೋಧಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ
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