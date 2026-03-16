ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಾರ್ಚ್‌ 19ರಿಂದ ‘ರಾಜಾಧಿರಾಜ್ ಯಾತ್ರಾ’ ನಾಟಕ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ಎಲ್ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿ ಮತ್ತು ಕಲಾನೇಷನ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ 'ರಾಜಾಧಿರಾಜ್ ಯಾತ್ರಾ: ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾ ಆಪ್ಕೆ ದ್ವಾರ್' ಎಂಬ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ನಾಟಕ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>.<p>ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜೀವನದ ಪಯಣವನ್ನು, ಗೋಕುಲ ಮತ್ತು ವೃಂದಾವನದ ಬೀದಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಥುರಾವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ದ್ವಾರಕೆಯ ರಾಜಾಧಿರಾಜನಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಈ ನಾಟಕವು ತೆರೆದಿಡಲಿದೆ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಈಗಾಗಲೇ 75ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘಟಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೋಣನಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 19 ಮತ್ತು 20ರಂದು ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ, ಮಾರ್ಚ್ 21 ಮತ್ತು 22ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>