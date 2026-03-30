ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ: ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ಮಠಕ್ಕೆ ₹10 ಲಕ್ಷ ನೆರವು- ಕೆ.ಎಚ್‌.ಮುನಿಯಪ್ಪ

<p><strong>ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ</strong>: 'ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಮಾಜದ ಮಠದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹10 ಲಕ್ಷ ನೀಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಚ್.ಮುನಿಯಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸವಿತೋತ್ಸವ, ವಧು-ವರರ ಸಮಾವೇಶ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕೀಳರಿಮೆ, ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಮಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಪಶ್ಚಿಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶುಭ ಕಾರ್ಯದ ಜತೆಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಾದರೆ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಸೇವೆ ಮಹತ್ವದ್ದು. ವೃತ್ತಿ ಜ್ಞಾನದ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕುಂಚೂರು ಪೀಠದ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಧರಾನಂದ ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ಸಿ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಸ್.ಮುತ್ತುರಾಜ್, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಿ.ವಿ.ಮುನಿರಾಜ್, ನಾಗರಾಜ್, ಎಂ.ಬಿ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಎನ್,ಆರ್.ನಾಗೇಶ್, ಹಿಂದುಳಿದ ವಿಭಾಗದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜ್, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ.ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.