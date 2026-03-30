ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ: ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದರೆ ಮಾನವಕುಲ ಪ್ರಗತಿ- ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ: 'ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಇಡೀ ಮಾನವಕುಲದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದಂತೆ' ಎಂದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಭೋವಿ ಗುರುಪೀಠದ ಇಮ್ಮಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿದರು.

ಲಗ್ಗೆರೆಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಲಗ್ಗೆರೆ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ 308 ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸುಖ–ದುಃಖ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣವಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಇಂದು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾಳೆ' ಎಂದರು.

ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವಕ್ತಾರೆ ಎಚ್.ಕುಸುಮಾ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸೇಡಿನ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಅನೇಕ ಸಾಧಕಿಯರು ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಕೈ ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಕೆಲವು ಸಾಧಕಿಯರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಮಹಾನ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.

ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಈಡಿಗ ಪೀಠದ ರೇಣುಕಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ ಮಠದ ಮಾಚಿದೇವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಯಾದವ ಗುರು ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ಯಾದವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಂಜುಳ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಬಿ.ಆರ್. ನಂಜುಂಡಪ್ಪ, ನಟಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ರೂಪ ಲಿಂಗೇಶ್, ಲಗ್ಗೆರೆ ವಾರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾರ್ಥಗೌಡ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿಭಾಗದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿಕುಮಾರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.