ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ: ರಾಮಸೇವಾ ಮಂಡಳಿ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸದಾ ಗೌಜು ಗದ್ದಲದಿಂದಲೇ ಕೂಡಿರುವ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯ ಕೋಟೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ನಿನಾದ ಹರಿಯಿತು.

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸಂಗೀತ ವೈಭವವನ್ನು ಸವಿಯುವ ಕಲಾಪ್ರಿಯರು ಈ ವರ್ಷವೂ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಸಂಗೀತ ಆಹ್ಲಾದಿಸಿದರು.

88 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯ ಶ್ರೀ ರಾಮಸೇವಾ ಮಂಡಳಿಯ ರಾಮನವಮಿ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ–2026ಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿತು.

ಮೊದಲ ದಿನ ಅಭಿಷೇಕ್ ರಘುರಾಂ ಅವರ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಮೂರು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎಚ್.ಎಂ.ಸ್ಮಿತಾ (ವಯೋಲಿನ್) ಸುಮೇಶ್ ನಾರಾಯಣನ್ (ಘಟ) ಸುನಾದ್ ಅನೂರ್( ಮೃದಂಗ) ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು.

ಕೋಟೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿಶಾಲ ಪೆಂಡಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ 27 ದಿನ ನಡೆಯುವ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಹಿರಿ, ಕಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಕಛೇರಿ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ವಿ.ತ್ರಿಲೋಕ ಚಂದ್ರ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೆ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಉತ್ಸವವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

ನಿವೃತ್ತ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎನ್. ಶಿವಶೈಲಂ, ಬದರಿ ವಿಶಾಲ್, ಮಂಡಳಿಯ ಮುಖ್ಯ ಪೋಷಕರಾದ ಸಿ.ಎಸ್. ಕೇದಾರ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್.ಎನ್. ವರದರಾಜ್, ಸಲಹೆಗಾರ ಪಿ.ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣಿಯಮ್, ಈ.ಕೃಷ್ಣನ್, ಲೀಲಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಹಾಗೂ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಈ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ನೀಡಿವೆ.

ಪ್ರಮುಖರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 29ರಂದು ಸುಧಾ ರಘುನಾಥ್, 30ರಂದು ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಮೂರ್ತಿ, 31ರಂದು ಮಲ್ಲಾಡಿ ಸಹೋದರರು, ಏ.6ರಂದು ಸುಮಾ ಸುಧೀಂದ್ರ, ಏ.18ರಂದು ಮೈಸೂರು ಸಹೋದರರು, ಏ.20ರಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ಗೋಡ್ಖಿಂಡಿ ಹಾಗೂ ಜಯಂತಿ ಕುಮರೇಶ್ ಅವರ ಜುಗುಲ್ ಬಂದಿ ಇರಲಿದೆ.

ನಾನಾ ಚಟುವಟಿಕೆ: ರಾಮನವಮಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಂಡಳಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದವು. ರಾಮನವಮಿ ಅಭಿಷೇಕ, ಎನ್.ಎಸ್.ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಂಗೀತ ಸೇವೆ ನಡೆಯಿತು.

ಅಭಿಷೇಕ್ಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ

ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಯುವ ಕಲಾವಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ರಘುರಾಂ ಅವರಿಗೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಹಾಗೂ ಚಿದಂಬರ ಘನಪಾಠಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರು ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ರಾಮನವಮಿ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ದಿನ ಕಲಾವಿದರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.