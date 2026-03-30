ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಮ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಮನವಮಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಎಚ್ಬಿಆರ್ ಲೇಔಟ್ನ ಇಸ್ಕಾನ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ರಾಮ ಪಲ್ಲಕಿ ಉತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡೆಯಿತು. 

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವರದಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಶುತೋಷ್ ಸಿದಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. 

ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಪಲ್ಲಕಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ, ಸೀತಾ ದೇವಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತನ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ, ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗಿತು. 

ಭಕ್ತರು ಕೀರ್ತನೆ, ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ರಾಮನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರು. 

ಮೆರವಣಿಗೆಯ ನಂತರ ನಡೆದ ಅಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಪೂರ್ವ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಭಕ್ತರು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

'ರಾಮ ಪಲ್ಲಕಿ ಉತ್ಸವವು ದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ, ಜನರನ್ನು ಒಂದಾಗಿಸಿ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು' ಎಂದು ಭಕ್ತರು ಹೇಳಿದರು.