<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಅಪಹರಿಸಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗುವುದಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮೂಲಕ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ರ್ಯಾಪಿಡೊ ಬೈಕ್ ಸವಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಎಎಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ 26 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಲ್ಲೂರುಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಲು ಯುವತಿ ಮೇ 11ರಂದು ರ್ಯಾಪಿಡೊ ಬೈಕ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಸವಾರ, ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ವಾಹನವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ದೊಡ್ಡನೆಕುಂದಿ ಬಳಿ ಬೈಕ್ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ದೂರುದಾರೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ರ್ಯಾಪಿಡೊ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಸವಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಯುವತಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ರ್ಯಾಪಿಡೊ ಸಂಸ್ಥೆ ಸವಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p>ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯುವತಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದ ಸವಾರ, ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಅಸಭ್ಯ ಹಾಗೂ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ. ಅಪಹರಿಸಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗುವುದಾಗಿಯೂ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p>ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುವತಿ ನೀಡಿದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ್ ಮೇಟಿ ಹಾಗೂ ರ್ಯಾಪಿಡೊ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಸವಾರನ ಹೆಸರು ಹಿಮಾಂಶು ಮೆಗಲೂರು ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶಂಕಿತನ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>