ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್‌ ಕ್ರಾಸ್‌ ಸೊಸೈಟಿ ಘಟಕ ಆರಂಭ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಘಟಕವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಜಿ.ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರನ್ನು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p><p>ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಡಾ.ಅದಿತಿ ರಾವ್, ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಕಾಲ, ಎಂ.ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್, ಎಂ.ಜಿ.ಸಂದೀಪ್, ಕೆ.ವಿ.ಮಧುಸೂಧನ, ಅರ್ಚನಾ ಆರ್.ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಅನಿಲ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್( ಸಭಾಪತಿ), ಜೆ.ಆದರ್ಶ( ಉಪ ಸಭಾಪತಿ), ಆರ್.ವಿನಯಕಶ್ಯಪ್( ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ). ಯು.ಸಚಿನ್( ಖಜಾಂಚಿ) ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ಧಾರೆ.</p><p>ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>