ಶ್ರೀಗಂಧದ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡದೇ ಮಾರಾಟ: ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ರೈತರ ವಿರೋಧ

'ಹೊಸ ನೀತಿ ಜಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಿದ್ದತೆ, ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬೇಕಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಬಳಿಕ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. 
ಮನೋಜ್ಕುಮಾರ್, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ